Оккупанты в Крыму провели учения снайперов и подразделений связи и радиоэлектронной борьбы
Россия проводит в оккупированном Крыму военные учения с участием более 600 военных и 50 единиц вооружения и техники
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Подразделения связи и радиоэлектронной борьбы Черноморского флота РФ "провели двусторонние учения по противостоянию друг другу в полевых условиях".
"Во время учений военнослужащие развернули полевой узел связи и сети широкополосного беспроводного доступа для организации устойчивых каналов связи между подразделениями и командованием", - отметили в сообщении.
Участниками мероприятия стали более 500 военных флота, были привлечены около 50 единиц вооружения и военной техники.
Кроме того, на полигоне "Ангарский" оккупанты организовали учения снайперов, во время которых военные "совершенствовали свои навыки в выполнении учебных задач в составе снайперских групп и пар".
Для создания оперативной обстановки, максимально приближенной к реальному бою, россияне использовали современные радиоуправляемые мишени, в том числе имитирующие беспилотники.
Также были отработаны тактические и специальные приемы ведения разведки и ориентирования на незнакомой местности в темное время суток с использованием комплекса управления и связи КРУС "Стрелец".
Кроме того, снайперы стреляли на расстоянии 300-1000 м с применением прицелов ночного видения.
Всего в учениях приняло участие более 100 военных.
- Напомним, ранее РФ начала масштабные учения десантников в оккупированном Крыму.
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