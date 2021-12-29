Оккупанты в Крыму провели учения снайперов и подразделений связи и радиоэлектронной борьбы

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.



Подразделения связи и радиоэлектронной борьбы Черноморского флота РФ "провели двусторонние учения по противостоянию друг другу в полевых условиях".



"Во время учений военнослужащие развернули полевой узел связи и сети широкополосного беспроводного доступа для организации устойчивых каналов связи между подразделениями и командованием", - отметили в сообщении.



Участниками мероприятия стали более 500 военных флота, были привлечены около 50 единиц вооружения и военной техники.



Кроме того, на полигоне "Ангарский" оккупанты организовали учения снайперов, во время которых военные "совершенствовали свои навыки в выполнении учебных задач в составе снайперских групп и пар".



Для создания оперативной обстановки, максимально приближенной к реальному бою, россияне использовали современные радиоуправляемые мишени, в том числе имитирующие беспилотники.



Также были отработаны тактические и специальные приемы ведения разведки и ориентирования на незнакомой местности в темное время суток с использованием комплекса управления и связи КРУС "Стрелец".



Кроме того, снайперы стреляли на расстоянии 300-1000 м с применением прицелов ночного видения.



Всего в учениях приняло участие более 100 военных.

Напомним, ранее РФ начала масштабные учения десантников в оккупированном Крыму.

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