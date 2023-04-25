Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированном полуострове Крым враг продолжает усиливать меры по выявлению членов украинского подполья", – говорится в сообщении.

Захватчики провели обыски квартир у тех, кого подозревают в "нелояльности". Обыски проводились в том числе без присутствия хозяев.

Кроме того, на улицах участились случаи выборочных проверок.