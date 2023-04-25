Оккупанты в Крыму провели рейды по поиску партизан
Во временно оккупированном Крыму захватчики продолжают ужесточать меры по обнаружению украинского подполья, в частности, провели рейды в поисках партизан
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"На временно оккупированном полуострове Крым враг продолжает усиливать меры по выявлению членов украинского подполья", – говорится в сообщении.
Захватчики провели обыски квартир у тех, кого подозревают в "нелояльности". Обыски проводились в том числе без присутствия хозяев.
Кроме того, на улицах участились случаи выборочных проверок.
- Ранее начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк анонсировала "сезон хлопка" в Крыму.
- А начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что если временно оккупированный полуостров Крым освободят раньше Донбасса, то война будет продолжаться.
- Позже глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире Еспресо отметил, что россияне кардинально увеличили охрану Крымского моста как на выезде со временного оккупированного Крыма, так и со стороны РФ.
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