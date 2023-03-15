Оккупанты в Крыму провели обыски у активиста и журналиста Османова

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил в телеграмме.

Утром 15 марта захватчики во временно оккупированном Крыму, в селе Урожайное, проводили обыски в доме активиста крымскотатарского национального движения, гражданского журналиста Ролана Османова.

"Что повлекло вторжение российскими варварами в дом Ролана Османова, нами устанавливается. Возможно, как и во всех случаях подобных вторжений в дома крымских татар в последние дни, российские оккупанты ищут следы тех, кто якобы совершил 23 февраля подрыв железнодорожного полотна на перегоне ", - утвердил Рефат Чубаров, напомнив, что в июле 2022 года активиста уже задерживали возле "Верховного суда Республики Крым", когда там рассматривали дело о "диверсии на газопроводе".