Оккупанты в Крыму провели обыски у активиста и журналиста Османова
15 марта во временно оккупированном Крыму россияне провели обыски у активиста и гражданского журналиста Ролана Османова
Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил в телеграмме.
Утром 15 марта захватчики во временно оккупированном Крыму, в селе Урожайное, проводили обыски в доме активиста крымскотатарского национального движения, гражданского журналиста Ролана Османова.
"Что повлекло вторжение российскими варварами в дом Ролана Османова, нами устанавливается. Возможно, как и во всех случаях подобных вторжений в дома крымских татар в последние дни, российские оккупанты ищут следы тех, кто якобы совершил 23 февраля подрыв железнодорожного полотна на перегоне ", - утвердил Рефат Чубаров, напомнив, что в июле 2022 года активиста уже задерживали возле "Верховного суда Республики Крым", когда там рассматривали дело о "диверсии на газопроводе".
- Напомним, россияне во временно оккупированном Крыму лишили свободы минимум 15 человек, их осудили по делу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана.
- 2 февраля сообщалось, что российские силовики во временно оккупированном Крыму задержали местного жителя по обвинению в участии в крымскотатарском батальоне им. Номана Челебиджихана.
- 12 марта проинформировали, что российские силовики пришли с обыском к делегату курултая крымскотатарского народа Леммару Юнусову по делу о подрыве железной дороги.
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