Оккупанты в Крыму провели обучение для спасателей по работе в условиях техногенной катастрофы
Россияне во временно оккупированном Крыму провели обучение для спасателей по работе в условиях техногенной катастрофы с выбросом химических веществ
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Враг готовит спасателей к работе в условиях техногенной катастрофы с радиационным и химическим загрязнением, и именно на этом был акцент на севере Крыма", - говорится в сообщении.
По данным ЦНС, районные администрации также отрабатывали свои действия в условиях техногенных катастроф.
- В начале июня появилась информация о заминировании "Крымского титана" . Вероятный взрыв повлечет за собой выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ и опасен для людей и окружающей среды.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк 21 июня отметила, что в случае подрыва оккупантами "Крымского титана" прежде всего пострадают сами российские военные, но также может задеть соседние Молдову, Румынию и Турцию.
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