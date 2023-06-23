Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Враг готовит спасателей к работе в условиях техногенной катастрофы с радиационным и химическим загрязнением, и именно на этом был акцент на севере Крыма", - говорится в сообщении.

По данным ЦНС, районные администрации также отрабатывали свои действия в условиях техногенных катастроф.