Оккупанты в Крыму провели 6 арестов якобы причастных к "диверсиям и терактам" крымских татар, – Генштаб
В Джанкойском районе временно оккупированного Крыма россияне обыскали жилье более 20 семей крымских татар и осуществили 6 арестов, по подозрению в подготовке "диверсий и терактов"
Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке за 25 января.
Кроме того, в Генштабе рассказали, что в Горловке Донецкой области оккупанты заставляют работников местных так называемых республиканских предприятий получать паспорта РФ. В случае невыполнения требований до 1 марта 2023 года, работники будут уволены.
Россияне все еще терпят значительные потери - за последние дни в Старобельскую городскую больницу Луганской области доставлено около 100 раненых российских военных. Отмечается, что из-за переполненности больницы после стабилизационных мероприятий их перевозят в Луганск или на территорию России.
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В свою очередь авиация ВСУ в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 9 районов сосредоточения живой силы и 3 боеприпаса противника.
За день россияне нанесли 21 авиа- и 5 ракетных ударов
Также оккупанты совершили 27 обстрелов из РСЗО по территории Украины.
В Генштабе рассказали, что враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, понеся многочисленные потери. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отражены. На остальных направлениях оккупанты обороняются.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, враждебных наступательных группировок не обнаружено. Артиллерийским обстрелам подверглись районы более двадцати населенных пунктов. Среди них - Михальчина Слобода, Леоновка и Ясная Заря Черниговской области и Бударки, Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Красное Первое, Нескучное и Стрелка в Харьковской области.
В других направлениях ситуация следующая:
- В Купянском направлении враг обстрелял Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку Харьковской области и Стельмаховку в Луганской области.
- На Лиманском под огненное поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Невское Луганской области и Ямполевка – Донецкой.
- На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись районы семнадцати населенных пунктов. В частности, Спорное, Бахмут, Ступочки, Белогоровка, Красная Гора, Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области.
- На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
- На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.
- В Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы двадцати населенных пунктов. Среди них – Времовка, Свободное Поле и Новополь Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов в Запорожье.
- На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись шестнадцать населенных пунктов, в частности, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Белозерка, Новокаиры, Республиканец и Херсон.
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Мелитополе захватчики массово размещают личный состав армии РФ.
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