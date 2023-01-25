Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке за 25 января.

Кроме того, в Генштабе рассказали, что в Горловке Донецкой области оккупанты заставляют работников местных так называемых республиканских предприятий получать паспорта РФ. В случае невыполнения требований до 1 марта 2023 года, работники будут уволены.

Россияне все еще терпят значительные потери - за последние дни в Старобельскую городскую больницу Луганской области доставлено около 100 раненых российских военных. Отмечается, что из-за переполненности больницы после стабилизационных мероприятий их перевозят в Луганск или на территорию России.

ВСУ уничтожили российский самолет су-25, вертолет Ка-52 и 2 дрона "Орлан-10"

В свою очередь авиация ВСУ в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 9 районов сосредоточения живой силы и 3 боеприпаса противника.

За день россияне нанесли 21 авиа- и 5 ракетных ударов

Также оккупанты совершили 27 обстрелов из РСЗО по территории Украины.

В Генштабе рассказали, что враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, понеся многочисленные потери. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отражены. На остальных направлениях оккупанты обороняются.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, враждебных наступательных группировок не обнаружено. Артиллерийским обстрелам подверглись районы более двадцати населенных пунктов. Среди них - Михальчина Слобода, Леоновка и Ясная Заря Черниговской области и Бударки, Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Красное Первое, Нескучное и Стрелка в Харьковской области.

В других направлениях ситуация следующая:

В Купянском направлении враг обстрелял Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку Харьковской области и Стельмаховку в Луганской области.

враг обстрелял Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку Харьковской области и Стельмаховку в Луганской области. На Лиманском под огненное поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Невское Луганской области и Ямполевка – Донецкой.

под огненное поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Невское Луганской области и Ямполевка – Донецкой. На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись районы семнадцати населенных пунктов. В частности, Спорное, Бахмут, Ступочки, Белогоровка, Красная Гора, Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области.

огневому воздействию подверглись районы семнадцати населенных пунктов. В частности, Спорное, Бахмут, Ступочки, Белогоровка, Красная Гора, Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

под вражеский огонь попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. В Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы двадцати населенных пунктов. Среди них – Времовка, Свободное Поле и Новополь Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов в Запорожье.

от танкового и артиллерийского огня пострадали районы двадцати населенных пунктов. Среди них – Времовка, Свободное Поле и Новополь Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов в Запорожье. На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись шестнадцать населенных пунктов, в частности, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Белозерка, Новокаиры, Республиканец и Херсон.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Мелитополе захватчики массово размещают личный состав армии РФ.

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