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Оккупанты в Крыму продолжают рыть окопы и возводят укрепления, а ВСУ за день отразили 48 вражеских атак, - Генштаб

29 мартa, 2023 среда
18:58
война с Россией

Согласно вечернему сведению Генштаба, россияне во временно оккупированном Крыму продолжают строить фортификационные сооружения и роют окопы, а ВСУ отразили 48 атак противника

Об этом Генеральный штаб ВСУ проинформировал на фейсбуке.

Оккупанты в Крыму продолжают рыть окопы и строить фортификационные сооружения

Отмечается, что в районе Армянска и Джанкой на территории временно оккупированного Крыма россияне строят фортификационные сооружения и окопы, активно привлекая к этому местных жителей.

В течение дня РФ нанесла 1 ракетный и 16 авиационных ударов по Украине

Российская армия нанесла по Украине 1 ракетный удар, 16 авиационных, а также совершила 4 обстрела из РСЗО.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны, применять тактику террора против мирного населения", - подчеркнули в ВСУ

Так, 29 марта, в результате авиационного удара по инфраструктуре города Берислав Херсонской области, получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

ВСУ отразили 48 атак россиян на 4 направлениях, а также уничтожили бомбардировщик Су-24М

Отмечается, что россияне сосредотачивают усилия на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Подразделения Сил обороны Украины отбили 48 атак противника на указанных направлениях", - сообщили военные.

За день украинская авиация 5 раз ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения Воздушных сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

"Наши ракетчики и артиллеристы в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 1 склад боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов врага", - добавили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях ситуация не претерпела существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено.

Отмечается, что россияне продолжают сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток РФ произвела обстрелы в районах населенных пунктов Чернацкое, Эсмань, Кучеровка, Белополье, Волфино и Басовка Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Ветеринарное, Глубокое, Песчаное, Гатище, Вовчанск и Бочково в Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Выемки.

Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов на Купянском и Лиманском направлениях. Среди них – Колодезное, Дворичная, Западное, Петропавловка, Купянск, Кисловка и Каменка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Белогоровка Луганской области, а также Колодязи, Спорное и Сиверск на Донетчине.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех. Однако наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника.

В течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области. Обстрелял Миньковку, Орехово-Василовку, Бахмут, Часов Яр и Торец Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов, в частности: Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону. Обстрелял населённые пункты Времивка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Староукраинка и Волшебное, Запорожской области; Веселое, Берислав, Козацкое, Зеленовка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

  • Напомним, ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что россияне используют тактику атак "шахедами" по Украине, выпуская их по разным направлениям: противодействовать этому сложно, однако ВСУ приспособились к их уничтожению.
Крым
Луганщина
Сумщина
военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
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