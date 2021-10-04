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Главная война с Россией Оккупанты в Крыму призвали в армию 34 тыс. жителей и начали новую кампанию, - прокуратура АРК

Оккупанты в Крыму призвали в армию 34 тыс. жителей и начали новую кампанию, - прокуратура АРК

4 октября, 2021 понедельник
18:18

За время оккупации Крыма захватчики незаконно призвали в армию РФ 34 тыс. жителей полуострова

Об этом сообщил руководитель прокуратуры АР Крым Игорь Поночовный, передает пресс-служба ведомства.

"Начиная с 2015 года оккупанты незаконно провели 13 призывных кампаний, заставив служить в вооруженных силах РФ более 34 тысяч крымчан, а 1 октября 2021 года оккупационная администрация начала очередную незаконную кампанию", - говорится в сообщении.

В суд передано обвинительное заключение на "военного комиссара Симферопольского района и города Алушты Республики Крым" по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

Обвиняемый, гражданин РФ, был назначен на должность "военного комиссара Симферопольского района и города Алушты Республики Крым" в 2018 году. На этой должности он способствовал незаконным принудительным призывным кампаниям мирных жителей полуострова в армию оккупантов. В частности обвиняемый разрабатывал планы и организовывал проведение 5 призывных кампаний.

В прокуратуре отметили, что такие действия являются нарушением запрета государству-оккупанту принуждать гражданское население служить в его вооруженных силах, предусмотренного статьей 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года.

"Мы установили и сообщили о подозрениях в совершении военного преступления 10 военным комиссарам разных районов оккупированного Крыма, среди которых и так называемый военный комиссар Республики Крым. На рассмотрении в суде также находится обвинительный акт в отношении " военного комиссара города Феодосии и Кировского района Республики Крым ", который направлен в порядке специального досудебного расследования ", - рассказал Игорь Поночовный.

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