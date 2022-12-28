Оккупанты в Крыму "приговорили" журналистку Ирину Данилович к 7 годам заключения

Об этом сообщили журналисты ZMINA.

28 декабря незаконная "судья" так называемого Феодосийского городского суда Наталья Кулинская объявила приговор по делу медсестры и гражданской журналистки Ирины Данилович. Кулинская назначила ей наказание в виде 7 лет лишения свободы, а также общественный деятель должен возместить оккупантам 50 тыс. рублей.

Перед этим Ирину Данилович похитили сотрудники ФСБ РФ, ее избивали и душили, состояние женщины существенно ухудшилось. Затем российские силовики обвинили Ирину в хранении самодельного взрывного устройства.

В речи во время последнего слова Ирина Данилович говорила о крымчанах, которых насильно похитили оккупанты, в частности звучали такие имена без вести пропавших украинцев: Ризван Абдураманов, Марсель Аляутдинов, Эскендер Апселямов, Арсен Суюнов, Шевкет Арипов, Иван Бондарец, Валерий Костенко, Екатерина Клапова, Василий Черныш, Арсен Алиев, Мухтар Арисланов, Руслан Гениев, Ислям Джеппаров, Сейран Зинединов, Эрвин Ибрагимов, Джевдет Ислямов, Арлен Терехов, Тимур Шеймарданов, Решат Аметов.

"Люди без лиц и имен, уверенные в своей безграничной власти и безнаказанности, похищают людей, незаконно лишают свободы, подвергают пыткам, занимаются ограблением их домов. А затем, чтобы скрыть или оправдать свои зверства, заводят на этих людей уголовные дела, подбрасывают в их личные вещи или дома взрывчатые вещества, наркотики или на что там фантазии хватит", – сказала общественная деятельница.

Напомним: Ирина Данилович – журналистка, медсестра и общественная активистка из Феодосии. Она сотрудничала с изданием "INжир media" и правозащитным проектом "Крымский процесс". Также ZMINA пишет, что Ирина Данилович вошла в независимый медицинский профсоюз и защищала права и интересы работников сферы.

Силовики российской ФСБ похитили женщину 29 апреля, до 7 мая ее удерживали без какого-либо статуса или помощи адвокатов.

"Ее допрашивали на полиграфе, оказывали психологическое давление: обещали вывезти в лес, в Мариуполь и кормили раз в день", - проинформировали журналисты.

Впоследствии у женщины "обнаружили" взрывчатку.

9 декабря стало известно, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину преступные оккупационные власти вынесли приговоры крымским политзаключенным, общий срок заключения которых составляет более 1300 лет.

19 декабря проинформировали, что российские захватчики пришли с обыском в дома трех крымских татар - братьев Ахаевых. Двоих из низ задержали и увезли в неизвестном направлении.

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