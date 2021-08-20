Оккупанты в Крыму предупредили крымскотатарского активиста о "недопустимости" и "незаконности" празднование Дня Независимости Украины
Активист Заир Смедли сообщил о предостережении от "прокуратуры" оккупантов в Крыму накануне Дня Независимости Украины
Об этом он сообщил в Facebook.
В документе указано, что в оккупационного органа поступила информация "о запланированных 24 августа незаконные акции экстремистского характера, направленные на дестабилизацию ситуации в Крыму", а Смедли якобы является участником этих мероприятий.
Псевдопрокурор сообщили о недопустимости нарушения российского закона о собраниях и митингах.
Активиста предупредили о возможной административной ответственности в случае нарушения этих требований.
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