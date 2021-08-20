Оккупанты в Крыму предупредили крымскотатарского активиста о "недопустимости" и "незаконности" празднование Дня Независимости Украины

Об этом он сообщил в Facebook.

В документе указано, что в оккупационного органа поступила информация "о запланированных 24 августа незаконные акции экстремистского характера, направленные на дестабилизацию ситуации в Крыму", а Смедли якобы является участником этих мероприятий.

Псевдопрокурор сообщили о недопустимости нарушения российского закона о собраниях и митингах.



Активиста предупредили о возможной административной ответственности в случае нарушения этих требований.