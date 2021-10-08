Оккупанты в Крыму посадили заместителя главы Меджлиса Джелялова в психушку против его воли, - Полозов

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Буквально накануне адвокатам Наримана Джелялова стало известно, что его вывезли из СИЗО Симферополя, где он содержался последний месяц. Как выяснилось, его переместили в пятнадцатый отделения Крымской республиканской психиатрической больницы № 1 им Н.И. Балабана", - сообщил Полозов.

По его словам, это отделение, где проводится психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подследственных лиц.

Адвокат напомнил, что Джелялов отказался проходить экспертизу, поскольку она безосновательна.



"Никаких других причин принятия следователем решения о направлении Джелялова на психиатрическую экспертизу, кроме как применение карательной практики, предположить невозможно", - считает Полозов.

Он добавил, что психолого-психиатрическая экспертиза продлится от 21 до 28 дней.

Адвокат отметил, что защита обжалует решение следствия о направлении Джелялова в клинику.