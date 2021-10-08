Оккупанты в Крыму посадили заместителя главы Меджлиса Джелялова в психушку против его воли, - Полозов
Первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова оккупанты в Крыму перевели из СИЗО в психбольницу
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.
"Буквально накануне адвокатам Наримана Джелялова стало известно, что его вывезли из СИЗО Симферополя, где он содержался последний месяц. Как выяснилось, его переместили в пятнадцатый отделения Крымской республиканской психиатрической больницы № 1 им Н.И. Балабана", - сообщил Полозов.
По его словам, это отделение, где проводится психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подследственных лиц.
"Никаких других причин принятия следователем решения о направлении Джелялова на психиатрическую экспертизу, кроме как применение карательной практики, предположить невозможно", - считает Полозов.
Он добавил, что психолого-психиатрическая экспертиза продлится от 21 до 28 дней.
Адвокат отметил, что защита обжалует решение следствия о направлении Джелялова в клинику.
- Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе взял под стражу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемова.
- Впоследствии, Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 якобы был организован украинской разведкой, а также к нему привлекались крымчане Асан и Азиз Ахтемова и заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.
- ФСБ России показала видеофрагменты допросов с якобы признанием фигурантов "дела" о диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму Асана и Азиза Ахтемова.
- Впоследствии, защита заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова подал апелляцию на решение оккупационного "суда", который отправил его под стражу.
- Затем арестованного заместителя главу Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в СИЗО поставили на учет как "склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений".
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