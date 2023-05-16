Оккупанты в Крыму поручают директорам школ готовить укрытие в подвалах, – Бариев
Российские захватчики во временно оккупированном Крыму раздают инструкции директорам школ по подготовке подвалов под укрытие
Об этом в эфире "Общественного радио" сообщил председатель Правления Крымскотатарского ресурсного центра, глава управления по правовым вопросам и иностранным делам Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.
Кроме этого, он также отметил, что из-за взрывов во временно оккупированном Крыму, в частности в Севастополе и Евпатории, оккупанты с одной стороны пытаются распространять заявления о том, что российская ПВО якобы защищает местных жителей, а с другой - активно работают со школами.
"Представители оккупационных властей собирали директоров школ, предоставляли им инструкции. Говорили, что нужно привозить сухие пайки. Также говорили, чтобы директора школ подготовили под укрытие подвалы и предоставили инструкции родителям, чтобы дети принесли в школы свою воду, другие вещи и т.д.", - отметил Бариев.
- 16 мая сообщалось, что кафиры в Крыму отменили последние звонки для школьников не выпускных классов и оправдывают это мерами безопасности.
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