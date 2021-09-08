Оккупанты в Крыму отпустили бывшего члена Меджлиса Минситова

Об этом сообщает "Крымская Солидарность" в Facebook.



"51-летнего Эльдара Минситова с инвалидностью 3-й группы допросили следователи ФСБ, после этого он вернулся в свой дом в поселке Молодежное в Крыму", - уточнили правозащитники.



Как рассказал адвокат, силовики "провели определенный опрос".



После этого они привезли бывшего члена Меджлиса домой.



"Он устал, но чувствует себя нормально", - добавил защитник.

Ранее 8 сентября стало известно о его задержании.