Оккупанты в Крыму отпустили бывшего члена Меджлиса Минситова
В оккупированном Крыму после допроса в ФСБ отпустили ексчлена Меджлиса крымскотатарского народа Эльдара Минситова
Об этом сообщает "Крымская Солидарность" в Facebook.
"51-летнего Эльдара Минситова с инвалидностью 3-й группы допросили следователи ФСБ, после этого он вернулся в свой дом в поселке Молодежное в Крыму", - уточнили правозащитники.
Как рассказал адвокат, силовики "провели определенный опрос".
После этого они привезли бывшего члена Меджлиса домой.
"Он устал, но чувствует себя нормально", - добавил защитник.
- Ранее 8 сентября стало известно о его задержании.
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