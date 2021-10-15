Оккупанты в Крыму отправили на 12 лет в колонию украинца за якобы "шпионаж"

Об этом сообщила пресс служба ведомства .

"15 апреля 2020 Ширинг был незаконно задержан на территории оккупированного Крыма. Российская оккупационная администрация по сфабрикованному уголовному делу обвинила его в "шпионской деятельности". Рассматриваем это дело как политически мотивированное. Кроме того, оно является очередным примером злоупотребления Россией принудительным навязыванием гражданства РФ населению временно оккупированного Крыма ", - говорится в сообщении



Сегодня "суд" вынес приговор - 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В МИД Украины требуют от РФ отменить решение и немедленно освободить Ширинга, а также всех незаконно удерживаемых украинских граждан.

"Призываем международное сообщество осудить применение Россией практики системных политических репрессий против граждан Украины во временно оккупированном Крыму, усилить политико-дипломатическое давление на РФ, а также продолжить активно противодействовать нарушениям прав человека и международного гуманитарного права на полуострове, в том числе в рамках "Крымской платформы", - резюмировали в министерстве.