Оккупанты в Крыму оштрафовали мужчину, который приходил к зданию ФСБ поддержать семью политзаключенных Ахтемовых
Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму оштрафовал на 3 тыс. руб. крымчанина Раима Сейтхалилова за пребывание у здания ФСБ России в Симферополе 4 сентября
Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" .
При этом Сейтхалилова не пустили на процесс из-за опоздания. Решение ему объявил пристав после слушания.
4 сентября Сейтхалилов находился на бульваре Франко в Симферополе у здания ФСБ с целью поддержать семью задержанных оккупантами братьев Ахтемовых, судьба которых на тот момент была неизвестна.
Позже к зданию приехали силовики и задержали его якобы за нарушение статьи 20.6.1 КоАП России ( "нарушение правил поведения при угрозе возникновения ЧС").
По данным "Кримьской солидарности", силовики в тот день задержали более 50 человек, которые находились у здания ФСБ, десятки из них уже оштрафованы.
- Напомним, оккупационный "суд" в Симферополе взял под стражу первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также "суд" арестовал Азиза и Асана Ахтемовых.
- ФСБ обвинила Джелялова и Ахтемовых в причастности к взрыву на газопроводе в оккупированном Крыму. В организации "диверсии" оккупанты обвиняют украинскую разведку.
- Захватчики показали видеофрагменты допросов с якобы признанием фигурантов дела о "диверсии" Асана и Азиза Ахтемовых.
- Адвокат Азиза Ахтемова заявил о пытках его подзащитного.
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