Оккупанты в Крыму оштрафовали мужчину, который приходил к зданию ФСБ поддержать семью политзаключенных Ахтемовых

Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" .



При этом Сейтхалилова не пустили на процесс из-за опоздания. Решение ему объявил пристав после слушания.



4 сентября Сейтхалилов находился на бульваре Франко в Симферополе у здания ФСБ с целью поддержать семью задержанных оккупантами братьев Ахтемовых, судьба которых на тот момент была неизвестна.



Позже к зданию приехали силовики и задержали его якобы за нарушение статьи 20.6.1 КоАП России ( "нарушение правил поведения при угрозе возникновения ЧС").



По данным "Кримьской солидарности", силовики в тот день задержали более 50 человек, которые находились у здания ФСБ, десятки из них уже оштрафованы.

Напомним, оккупационный "суд" в Симферополе взял под стражу первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также "суд" арестовал Азиза и Асана Ахтемовых.

ФСБ обвинила Джелялова и Ахтемовых в причастности к взрыву на газопроводе в оккупированном Крыму. В организации "диверсии" оккупанты обвиняют украинскую разведку.

Захватчики показали видеофрагменты допросов с якобы признанием фигурантов дела о "диверсии" Асана и Азиза Ахтемовых.

Адвокат Азиза Ахтемова заявил о пытках его подзащитного.