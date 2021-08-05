Оккупанты в Крыму ограничили свободу крымскому татарину Аметову, - Денисова
Оккупационные власти Крыма осудили гражданина Украины, крымского татарина Ильвера Аметова к 8 месяцам ограничения свободы по обвинению в якобы незаконном приобретении и хранении оружия
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
"Ежемесячно он должен появляться в "местном отделе полиции", не выезжать за пределы Судака, также ему запрещено покидать помещение ночью", - заявила она.
Денисова заявила, что решение "суда" является еще одним примером преследования за участие в Меджлисе, поскольку Аметов был главой Судакского регионального меджлиса.
"Во время обыска в сентябре 2019 с его домашнего музея были изъяты старинные экспонаты оружия, которые он коллекционировал более 20 лет. Антикварные предметы являются частью культурного наследия крымскотатарского народа", - написала уполномоченное.
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