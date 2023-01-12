Оккупанты в Крыму набирают наемников в новосозданные ЧВК, предлагают высокое денежное содержание, - Генштаб
На оккупированной территории Херсонской области россияне используют морские контейнеры для обустройства окопов и блиндажей. А в Крыму объявлен набор наемников в новосозданные ЧВК "Щит" и "Русич"
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 12 января.
Вблизи населенного пункта Раденск Херсонской области российские захватчики построили сеть окопов и блиндажей с использованием морских контейнеров, которые до этого обустраивались под полевой госпиталь.
В свою очередь во временно оккупированном Крыму объявлен набор наемников в новосозданные так называемым частным военным компаниям "Щит" и "Русич".
Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете – офицеры. Чтобы хоть как-то заинтересовать потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины.
ВСУ сбили вражеский вертолет и нанесли 27 ударов по районам скопления захватнических войск
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки, 11 января, нанесла двадцать ударов по районам сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
За прошедшие сутки наши воины сбили вертолет Ка-52, а также два разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".
В свою очередь ракетчики и артиллеристы поразили вражеский пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов захватчиков.
Сил обороны отразили атаки россиян в районах 12 городов и селЗа прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Кременная на Луганщине и Раздолевка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка Донецкой области.
РФ нанесла 4 ракетных и 23 авиационных удара по Украине, в том числе по гражданским объектам
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 4 ракетных (по гражданским объектам городов Лиман и Часов Яр Донецкой области) и 23 авиационных удара. Кроме того, было совершено 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня в других локациях.
Есть опасность авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.
Вражеские войска продолжают бить по украинским городам и селам из разных видов оружия
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Нововасиловка и Волковка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелка, Старица, Огирцево, Волчанск, Вильча и Новомлынск Харьковской области.
На Купянском направлении враг обстреливал районы Двуричней, Западного, Купянска, Кисловки, Табаевки, Крахмального, Берестового, Вишневого, Ивановки и Первомайского Харьковской области и Стельмаховки – Луганской.
На Лиманском направлении под огненное поражение попали Терны в Харьковской области, а также Макеевка, Площадка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино и Диброва Луганской области.
На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Соледарь, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещивка, Дилиевка и Дружба Донецкой области.
На Авдеевском направлении обстреляны Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении огневого воздействия испытали Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском направлении от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области; Малиновка, Зеленая Роща, Гуляйполе, Зализничное, Красное, Волшебное, Белогорье, Каменское и Плавни Запорожской области и Марганец на Днепропетровщине.
На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка, Антоновка и Херсон.
- В ночь на 12 января россияне ударили по Запорожью, повредив объекты инфраструктуры и жилые дома, возник пожар, в одном из районов обнаружили обломок ракеты.
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