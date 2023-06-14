Оккупанты в Крыму набирают автослесарей с местных СТО для ремонта военной техники
Военные России на территории временно оккупированного полуострова Крым набирают автослесарей с местных СТО для ремонта и восстановления армейской техники
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
"В ходе украинского контрнаступления российские оккупационные войска теряют существенное количество военной техники. Оккупанты готовятся восполнить нехватку техники снятием с консервации старых образцов вооружения", - пишет ЦНС.
Сообщается, что российской армии не хватает специалистов-механиков, которые смогут восстановить поврежденную или устаревшую военную технику. Поэтому враг принудительно привлекает автослесарей из временно оккупированного Крыма, работающих на станциях технического обслуживания.
Центр национального сопротивления призывает жителей на оккупированных территориях не сотрудничать с псевдоадминистрацией российских захватчиков.
В случае принуждения и угрозы жизни активисты советуют воспользоваться советами как вывести из строя автомобиль оккупанта или как обезвредить вражеский танк .
Информацию о коллаборантах отправлять необходимо в телеграм-бот .
- В то же время, по данным Сопротивления, российские оккупанты усилили проверки на въезде на Крымский мост. Чтобы найти партизан, они проверяют телефоны людей, в том числе историю браузера.
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