Оккупанты в Крыму используют мобилизацию крымских татар для пропаганды, - крымскотатарская правозащитница
Крымскотатарская правозащитница и соучредительница общественной организации "КрымSOS" Тамила Ташева рассказала, что оккупанты в Крыму используют призывников среди крымских татар для пропаганды
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.TV
Россия активно пытается призывать и отправить на территорию Украины крымских татар. Этому есть несколько причин. Во-первых, они пытаются отправить на войну тех, кого не жалко. Во-вторых, для русской пропаганды. То есть, таким образом, они хотят доказать, что крымские татары их поддерживают и едут воевать против Украины.” – объяснила Ташева.
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Правозащитница добавила, что с конца февраля их общественная организация разработала план для крымских татар, по которому можно избежать призыва.
Мы советуем людям менять адрес проживания, номер телефона и само мобильное устройство. Также мы рекомендуем уехать с полуострова. Таких людей очень много. С некоторыми из них есть проблемы, потому что у них нет украинских документов. То есть может быть украинское свидетельство о рождении, но за восемь лет оккупации они не получили украинских паспортов. Мы стараемся помогать каждому лицу, которое к нам обращается.” – добавила Ташева.
Напомним, 27 марта омбудсман Людмила Денисова сообщила, что в оккупированном Крыму россияне принудительно отправляют мужчин воевать против Украины и угрожают их родным.
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