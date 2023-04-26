Оккупанты в Крыму готовят укрытия на случай "экстренной ситуации"
Во временно оккупированном городе Алупка в Крыму россияне готовят убежища на случай "экстренной ситуации"
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
"На временно оккупированном полуострове Крым россияне проводят работы по оборудованию укрытий на случай "угроз", - пишет ведомство.
Сообщается, что оборудование убежищ велось в Алупке.
Также с жителями некоторых домов провели "разъяснительную работу" по действиям на случай экстренной ситуации.
Российские оккупанты отмечали обнаружение в небе дронов, что свидетельствует о подготовке врага к вероятному контрнаступлению. В результате на полуострове растут панические настроения.
- Ранее начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк анонсировала "сезон хлопка" в Крыму.
- А начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что если временно оккупированный полуостров Крым освободят раньше Донбасса, то война будет продолжаться.
- Позже глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире Еспресо отметил, что россияне кардинально увеличили охрану Крымского моста как на выезде с временного оккупированного Крыма, так и со стороны РФ.
- Всего на полуострове захватчики незаконно удерживают 168 крымских политзаключенных и около 20 южан Украины.
- Во временно оккупированном Крыму захватчики продолжают ужесточать меры по обнаружению украинского подполья, в частности, провели рейды в поисках партизан.
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