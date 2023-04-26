Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированном полуострове Крым россияне проводят работы по оборудованию укрытий на случай "угроз", - пишет ведомство.

Сообщается, что оборудование убежищ велось в Алупке.

Также с жителями некоторых домов провели "разъяснительную работу" по действиям на случай экстренной ситуации.

Российские оккупанты отмечали обнаружение в небе дронов, что свидетельствует о подготовке врага к вероятному контрнаступлению. В результате на полуострове растут панические настроения.