Оккупанты в Крыму допускают возможность закрытия турсезона
Если ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму перевалит за катастрофическую отметку, то возможно закрытие турсезона на полуострове
Об этом заявил председатель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, сообщает РБК-Украина .
"Если ситуация с коронавируса в Крыму перевалит за катастрофической отметки, придется закрывать турсезон", - заявил он.
По его словам, пока планов закрывать турсезон нет.
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