Оккупанты в Крыму допускают возможность закрытия турсезона

Об этом заявил председатель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, сообщает РБК-Украина .



"Если ситуация с коронавируса в Крыму перевалит за катастрофической отметки, придется закрывать турсезон", - заявил он.



По его словам, пока планов закрывать турсезон нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb