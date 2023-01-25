Оккупанты в Крыму арестовали по меньшей мере 15 человек, обвиненных в участии в крымскотатарском батальоне
Россияне во временно оккупированном Крыму лишили свободы минимум 15 человек, их осудили по делу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана
Об этом сообщила Крымская правозащитная группа.
По уголовному делу захватчиков об участии в батальоне им. Номана Челебиджихана россияне в Крыму лишили свободы не менее 15 человек. Среди них есть граждане Украины, похищенные оккупантами после 24 февраля 2022 года.
"В течение 2022 года были вынесены приговоры по меньшей мере в отношении 7 человек:
– Рустем Османов, похищенный в Геническе Херсонской области и приговоренный в Крыму к 6 годам лишения свободы;
– Руслан Абдурахманов, похищенный в селе Азовское Херсонской области и приговоренный в Крыму к 5 годам колонии строгого режима;
– Мамед Довгополов, похищенный в Херсонской области и приговоренный в Крыму к 5 годам лишения свободы;
– Артур Меметшаев, похищенный в Геническе Херсонской области и приговоренный к 6,5 года лишения свободы;
– Рустем Гугурик – житель Новоалексеевки Херсонской области, задержанный на Чонгаре при попытке въезда в Крым и приговоренный к 8,5 года колонии строгого режима;
– Айдер Умеров, похищенный в селе Партизаны Генического района Херсонской области и приговоренный в Крыму к 6 годам колонии строгого режима;
- Арсен Ибраимов, задержанный на административной границе между Крымом и Херсонской областью и приговоренный к 10 годам лишения свободы", - пишут специалисты-правозащитники.
В правозащитной группе добавляют, что в апреле 2022 года "Киевский районный суд Симферополя" заочно вынес "приговор" для Изета Гданова, который в прошлом был первым заместителем постоянного представителя президента в АР Крым. В настоящее время оккупанты приговорили его к 8 годам колонии строгого режима.
"1 июня 2022 года Верховный суд РФ признал "террористическим" и запретил на территории РФ "крымскотатарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана". 21 июля 2022 года ФСБ России добавила "крымскотатарский добровольческий батальон им. Н. Челебиджихана" в список террористических организаций. Важно отметить, что задержанные по этим делам сообщают о применении пыток с целью добиться от них ложных показаний против себя", - подчеркнули правозащитники.
- Напомним, бывшего командира разведывательного корабля Военно-морских сил Украины "Славутич" Алексея Киселева также похитили российские силовики, обвинив его в участии в добровольном крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана.
- Эскендер Бариев, глава Крымскотатарского ресурсного центра, отметил, что в Крыму оккупанты разыскивают крымских татар, уклонившихся от службы в армии РФ.
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