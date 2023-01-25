Об этом сообщила Крымская правозащитная группа.

По уголовному делу захватчиков об участии в батальоне им. Номана Челебиджихана россияне в Крыму лишили свободы не менее 15 человек. Среди них есть граждане Украины, похищенные оккупантами после 24 февраля 2022 года.

"В течение 2022 года были вынесены приговоры по меньшей мере в отношении 7 человек:

– Рустем Османов, похищенный в Геническе Херсонской области и приговоренный в Крыму к 6 годам лишения свободы;

– Руслан Абдурахманов, похищенный в селе Азовское Херсонской области и приговоренный в Крыму к 5 годам колонии строгого режима;

– Мамед Довгополов, похищенный в Херсонской области и приговоренный в Крыму к 5 годам лишения свободы;

– Артур Меметшаев, похищенный в Геническе Херсонской области и приговоренный к 6,5 года лишения свободы;

– Рустем Гугурик – житель Новоалексеевки Херсонской области, задержанный на Чонгаре при попытке въезда в Крым и приговоренный к 8,5 года колонии строгого режима;

– Айдер Умеров, похищенный в селе Партизаны Генического района Херсонской области и приговоренный в Крыму к 6 годам колонии строгого режима;

- Арсен Ибраимов, задержанный на административной границе между Крымом и Херсонской областью и приговоренный к 10 годам лишения свободы", - пишут специалисты-правозащитники.

В правозащитной группе добавляют, что в апреле 2022 года "Киевский районный суд Симферополя" заочно вынес "приговор" для Изета Гданова, который в прошлом был первым заместителем постоянного представителя президента в АР Крым. В настоящее время оккупанты приговорили его к 8 годам колонии строгого режима.

"1 июня 2022 года Верховный суд РФ признал "террористическим" и запретил на территории РФ "крымскотатарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана". 21 июля 2022 года ФСБ России добавила "крымскотатарский добровольческий батальон им. Н. Челебиджихана" в список террористических организаций. Важно отметить, что задержанные по этим делам сообщают о применении пыток с целью добиться от них ложных показаний против себя", - подчеркнули правозащитники.

Напомним, бывшего командира разведывательного корабля Военно-морских сил Украины "Славутич" Алексея Киселева также похитили российские силовики, обвинив его в участии в добровольном крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана.

Эскендер Бариев, глава Крымскотатарского ресурсного центра, отметил, что в Крыму оккупанты разыскивают крымских татар, уклонившихся от службы в армии РФ.

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