Оккупанты в Крыму арестовали адвоката Эдема Семедляева

Об этом сообщает проект "Крым.Реалии" .



Оккупанты упрекают адвоката в "неподчинении законным требованиям полиции" - российские силовики требовали, чтобы Семедляев не снимал процесс составления протоколов на задержанных крымских татар.



Семедляева вызвали в здание российского Центра противодействия экстремизму в Крыму для повторного составления на него админпротоколов за "неподчинение законным требованиям полиции", которые ранее "суд" вернул на доработку.



По данным коллеги Семедляева Эмиля Курбединова, работник ЦПЭ требовал от Семедялева раздеться догола для осмотра в отделе полиции.



Супруга Семедляева Эльвина сообщила, что ей не удалось попасть на заседание суда.



"Я подъехала сюда для того, чтобы представлять интересы моего мужа, чтобы зайти в суд, но, скажем так, я наткнулась на очередную месть со стороны сотрудника ЦПЭ Шамбазова Руслана Ренатовича. В чем это выражалось - в том, что были подогнаны сюда автомобили-эвакуаторы и были эвакуированы 2 автомобиля, в том числе был составлен протокол по мне по статье административного кодекса.Теперь мне придется заплатить.Вот протокол составлен сотрудником полиции по требованию Шамбазова Руслана Ренатовича.Из чего я сделала такие выводы - потому что кроме машин, которые были припаркованы возле моего автомобиля, больше никаких машин не было эвакуировано... Мой автомобиль, я была в автомобиле, он был заведен, но сотрудник полиции все равно составил на меня протокол.Я предоставила ему все необходимые документы.Я продемонстрировала протокол Шамбазову Руслану Ренатовичу, поблагодарила его за это, он низко поклонился мне, то есть, ответил, что "пожалуйста", я так понимаю. Вот такая месть очередная со стороны сотрудника ЦПЭ Шамбазова Руслана Ренатовича", - рассказала Эльвина Семедляева.

Ранее, 25 октября, под зданием "суда" в Симферополе российские силовики задержали более 20 человек, пришедших поддержать фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Адвокат Эдем Семедляев приехал в отделеник российской полиции Центрального района предоставить юридическую помощь задержанным. Позже на Семедляева составили административный протокол за "неподчинение полиции" и продержали его сутки в изоляторе в Судаке.

Семедляев обратился в Адвокатскую палату Крыма с жалобой на действия российских силовиков после его задержания.

США призвали РФ немедленно освободить крымского адвоката Эдема Семедляева.