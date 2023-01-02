Информация об этом была обнародована на сайте Центра национального сопротивления.

"Село взяли в окружение и заблокировали въезд и выезд. Причиной стали успешные прилеты по позициям врага, в которых оккупанты обвиняют местное население. Известно, что в результате рейда уже 30 жителей села были репрессированы и вывезены в Луганск. К жителям села применяется "коллективная ответственность", - говорится в сообщении.

8 сентября постоянный представитель Польши в ООН Кшиштоф Щерский заявил, что действия России в Украине напоминают сталинские методы.

19 ноября стало известно, что ФСБ на оккупированных территориях создает оперативные группы для охоты на партизан.

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