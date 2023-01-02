Оккупанты в ходе фильтрационных мероприятий вывезли из села на Луганщине половину жителей
Враг заблокировал для фильтрационных мероприятий захваченное в феврале село Половинкино Старобельского района
Информация об этом была обнародована на сайте Центра национального сопротивления.
"Село взяли в окружение и заблокировали въезд и выезд. Причиной стали успешные прилеты по позициям врага, в которых оккупанты обвиняют местное население. Известно, что в результате рейда уже 30 жителей села были репрессированы и вывезены в Луганск. К жителям села применяется "коллективная ответственность", - говорится в сообщении.
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