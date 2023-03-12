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Оккупанты в Херсонской области пытаются перепродавать украденную технику местным, — Генштаб

12 мартa, 2023 воскресенье
19:08
война с Россией

В Генштабе рассказали, что на временно оккупированной части Херсонщины россияне пытаются перепродавать похищенные в других населенных пунктах гаджеты и бытовую технику местным жителям

Об этом говорится в вечерней сводке за 12 марта.

11 марта в морг Энергодара привезли тела 30 погибших оккупантов

В Генштабе рассказали, что из-за больших потерь россияне пытаются возобновлять количество живой силы.

"Так, 10 марта, в Ялту, что в Донецкой области, прибыло пополнение из Ямало-Ненецкого автономного округа. Отмечается низкая мотивированность и нежелание личного состава врага участвовать в боевых действиях", - говорится в сообщении.

За день ВСУ нанесли удары по вражескому ЗРК и 6 ударов по районам сосредоточения личного состава

В течение суток украинская авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 6 ударов по районам сосредоточения его личного состава и военной техники.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в свою очередь поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также склад боеприпасов.

За сутки россияне совершили 20 обстрелов из РСЗО и 4 авиаудара

Также противник нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск, Донецкой области.

По словам Генштаба, основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Продолжаются работы по инженерному оборудованию позиций противника в приграничных районах Белгородской области. В течение суток враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Волфино Сумской области; Стрелечья, Красное, Великий Бурлук и Бологовка Харьковской области.

На других направлениях ситуация такая:

  • На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Двуречной, Дибровы и Серебрянского лесничества. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Западное, Купянск, Крахмальное и Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Северск и Спорное Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Миньковка и Орехово-Васильеввка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Георгиевка, Невельское, Острое, Победа, Угледар, Времовка и Нескучное Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Под его огневое воздействие попали, в частности, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка на Запорожье; Берислав и Белозерка Херсонской области и Тамарино и Очаков – Николаевской.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал , что ситуация на всех направлениях боевых действий в Луганской области тяжелая, но контролируемая - постоянно идет миксованная война.

военные силы Украины
Херсонщина
оккупированные территории
потери окуппантов
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