Об этом сообщает Полиция Херсонской области .

"Утром 24 июня на территории Нововоронцовской территориальной громады микроавтобус волонтеров попал под обстрел войск РФ. На этом транспортном средстве волонтеры ежедневно ездили из города Кривой Рог в деоккупированные деревни Нововоронцовской громады, куда доставляли людям необходимые для жизни вещи: продукты, воду и лекарства. Эти территории постоянно находятся под вражескими обстрелами", - говорится в сообщении.

В настоящее время информацию о потерпевших устанавливают.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны". Рашистам предусматривается лишение свободы от 8 до 12 лет.

Секретарь Херсонского горсовета Галина Лугова убеждена: оккупанты на Херсонщине уже больше пытаются легитимизировать свои действия. В частности, они стремятся запустить учебный процесс на оккупированных территориях Херсонщины.

Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступление в Херсонской области, а украинские партизаны в области не дают спокойно жить российским коллаборантам.

Напомним, россияне усиливают фильтрационные меры из-за активного партизанского движения на оккупированных территориях.

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