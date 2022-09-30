Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"В Херсоне оккупанты выселили жителей нескольких общежитий для дальнейшего заселения военнослужащих российских оккупационных войск, которые прибыли на усиление подразделений на этом направлении", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оккупационное руководство временно занятых территорий вынуждает местных жителей получать гражданство и паспорта Российской Федерации. Так, в городе Мариуполь, учителям учебных заведений угрожают увольнением в случае отказа обменивать украинский паспорт на российский, другим жителям разрешают не сдавать украинский паспорт при получении российского.

А в населенном пункте Токаревка Херсонской области оккупанты предупредили, что в случае неполучения паспортов Российской Федерации до 1 октября, жители подлежат выселению и вывозу за пределы оккупированных территорий.

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