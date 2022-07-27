Оккупанты в Херсоне, вместо поврежденного ВСУ Антоновского моста, организовали паромную переправу

Об этом пишут местные пророссийские телеграмы.

"Сегодня, с целью оказания помощи гражданскому населению в переправе через Днепр, на время ремонта Антоновского моста, инженерными подразделениями ВС РФ устроена паромная переправа. Переправа будет работать исключительно в интересах гражданского населения. Прорабатываются дополнительные средства форсирования и организации транспортного сообщения", - говорится в сообщении.

Даже в такой ретроградной новости пропагандисты не забыли дать посыл к Советскому Союзу:

"Примечательно, что все новое - это хорошо забыто старое! В Советском Союзе в Херсоне паромы были повсеместно и очень помогали жителям! До 1985 года паромы были основным средством сообщения Херсона через реку Днепр, при этом регион активно развивался".

19 июля ВСУ ударили по вражеским позициям близ Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне , который является стратегически важным для российских военных. Эксперт Defense Express Рябых в эфире Еспресо заявил , что уничтожение Антоновского моста может привести к уничтожению большой группировки российских войск в Херсонской области.

27 июля украинские военные подтвердили, что нанесли удары 26 июля по Антоновскому мосту на Херсонщине. Оккупанты говорят о полном ограничении движения по мосту и организации альтернативных паромных или понтонных переправ.

В ОК "Юг" отмечают, что ВСУ закрепили контроль над транспортными артериями оккупированных территорий на Юге Украины.

Даже более сознательные местные пророссийские медиа отмечают , что ПВО не помогла, а попытки ремонта или наведения переправ только замедлят печальный конец моста и оккупации Херсонщины в целом.

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