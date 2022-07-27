Оккупанты в Херсоне, вместо поврежденного ВСУ Антоновского моста, организовали паромную переправу
Захватчики уверяют, что это только "на время ремонта моста" и она будет использоваться только гражданскими
Об этом пишут местные пророссийские телеграмы.
"Сегодня, с целью оказания помощи гражданскому населению в переправе через Днепр, на время ремонта Антоновского моста, инженерными подразделениями ВС РФ устроена паромная переправа. Переправа будет работать исключительно в интересах гражданского населения. Прорабатываются дополнительные средства форсирования и организации транспортного сообщения", - говорится в сообщении.
Даже в такой ретроградной новости пропагандисты не забыли дать посыл к Советскому Союзу:
"Примечательно, что все новое - это хорошо забыто старое! В Советском Союзе в Херсоне паромы были повсеместно и очень помогали жителям! До 1985 года паромы были основным средством сообщения Херсона через реку Днепр, при этом регион активно развивался".
- 19 июля ВСУ ударили по вражеским позициям близ Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне , который является стратегически важным для российских военных. Эксперт Defense Express Рябых в эфире Еспресо заявил , что уничтожение Антоновского моста может привести к уничтожению большой группировки российских войск в Херсонской области.
- 27 июля украинские военные подтвердили, что нанесли удары 26 июля по Антоновскому мосту на Херсонщине. Оккупанты говорят о полном ограничении движения по мосту и организации альтернативных паромных или понтонных переправ.
- В ОК "Юг" отмечают, что ВСУ закрепили контроль над транспортными артериями оккупированных территорий на Юге Украины.
- Даже более сознательные местные пророссийские медиа отмечают , что ПВО не помогла, а попытки ремонта или наведения переправ только замедлят печальный конец моста и оккупации Херсонщины в целом.
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