English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Оккупанты в Херсоне обречены, - военный эксперт Рябых
Эксклюзив

Оккупанты в Херсоне обречены, - военный эксперт Рябых

16 сентября, 2022 пятница
18:00
война с Россией

Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых уверен, что российские войска вынуждены будут отступить с правого берега Днепра и из Херсона

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Противник будет пытаться организовать поставки на правый берег Днепра. Однако из-за географического положения и неправильного решения врага об их усилении российская группировка войск на правом берегу Днепра просто обречена на поражение. Усиливая войска на этом направлении у россиян просто нет другого выхода, как сдаться или потерпеть поражение, поскольку нет серьезной логистической поддержки", - пояснил Рябых.

Эксперт убежден, что россияне загнали себя в западню, увеличив численность войск на правом берегу Днепра.

"Чем больше войск скапливается на одном направлении, тем больше их нужно обеспечивать. Возможно, если бы россияне сосредоточили возле Херсона меньшее количество войск, то логистика была бы более эффективна и действия этой группировки войск РФ тоже. Однако обеспечить 20 тыс. группировки войск в условиях полного огневого контроля территории со стороны ВСУ просто невозможно. – добавил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Днепр
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
Читайте также:
15 сентября, 2022 четверг
После смерти Елизаветы II ЮАР требует у британцев вернуть бриллиант весом в 500 каратов
15 сентября, 2022 четверг
Участник ДТП с президентским автомобилем был "под стимуляторами" – Подоляк
Акція в Єревані
14 сентября, 2022 среда
В Ереване массовая акция протеста. Люди ломают ворота парламента, требуют импичмента Пашиняна
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.97
    Покупка 39.97
    Продажа 40.84
  • EUR
    Покупка 39.66
    Продажа 40.76
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
16 сентября
18:12
"Убирают за собой мусор": российских оккупантов привлекли к восстановлению стелы в освобожденном Купянске
17:57
Довбыка признали лучшим игроком недели в Лиге конференций
17:55
На фото Денис Шмигаль
Украинцы смогут приобрести военные облигации через Дию, - Шмыгаль
17:54
На Днепропетровщине в результате российского артобстрела погибли два человека
17:52
Санкции уже мешают России производить современное оружие, - Reuters
17:45
Глава МИД Латвии: "Обнаруженные массовые захоронения в Изюме являются свидетельством того, что РФ – террористическое государство"
17:35
Эрдоган
Эрдоган планирует попросить у Путина скидку на газ – Bloomberg
17:26
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:19
Российская армия понесла значительные потери, военные резервы РФ могут быть меньше, чем считали, - министр обороны Германии
17:18
Россияне резко увеличили количество крылатых ракет в Черном море
17:13
Гитанас Науседа
"Надо всеми средствами помогать Украине": президент Литвы шокирован массовыми захоронениями в Изюме
17:09
Президента Украины просят лишить гражданства судью Богдана Львова, имеющего паспорт России
16:56
Артиллерия ВСУ ударила по переправе оккупантов возле Новой Каховки
16:56
Эксклюзив
На местном кладбище в Изюме найдены более 500 могил, в некоторых из них – тела детей
16:43
В США разочарованы медленными темпами влияния санкций на российскую экономику, - CNN
16:41
касетные снаряды
Россия обстреляла Николаевщину запрещенными кассетными снарядами
16:19
Эксклюзив
В нижнем течении правого берега реки Днепр находятся самые элитные части и подразделения армии РФ, - полковник ВСУ Селезнев
16:12
Зеленский упразднил четыре указа об экономическом сотрудничестве с РФ и Беларусью
16:11
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрий
Вопреки заявлениям о самостоятельности, УПЦ МП по-прежнему зависит от Москвы: на сайте РПЦ Онуфрий до сих пор в списке главных иерархов
16:04
Зеленский посмертно присвоил звание Героев Украины трем украинским военным
15:54
На уволенной Харьковщине обнаружили 10 оккупантских застенков, - Клименко
15:45
Оборонное сотрудничество и визы для россиян: о чем говорил Зеленский с президентом Финляндии
15:41
Обзор
"Договорняк с Байденом", "плохой Блинкен" и "россияне просто отступили". Какие фейки сеяла РФ после Харьковского разгрома
15:40
Эксклюзив
Враг обстреливает крупные города Донетчины, а Бахмут хочет вообще сравнять с землей, - боец батальона "Свобода" Лысенко
15:34
Оккупанты сообщили об убийстве в Бердянске "заместителя главы ВГА" и его жены
15:32
Оппозиционный ХДС снова призовет правительство Шольца предоставить Украине танки и БТРы, - Spiegel
15:13
На Харьковщине освободили 421 населенный пункт, - Кирилл Тимошенко
15:10
На аэродроме в Мелитополе прогремел взрыв
15:03
Зеленский утвердил соглашение с ЕС о "транспортном безвизе"
14:55
В китайском городе Чанша загорелся небоскреб высотой более 200 метров
14:54
На Днепропетровщине ПВО сбила три крылатые российские ракеты "Искандер"
14:43
Обновлено
Во временно оккупированном Луганске произошел взрыв в здании псевдопрокуратуры: погиб "генпрокурор ЛНР"
14:34
Швейцария приостановила упрощенный визовый режим с Россией
14:33
Агент РФ пытался устроиться в полк "Азов": его задержали и сообщили о подозрении
14:20
На деоккупированной Харьковщине найдено 50 тел мирных жителей и около 445 могил в месте массового захоронения
14:11
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: серьезные разрушения получили гидротехнические сооружения
14:07
Число погибших в Изюме может превышать Бучанскую трагедию, - уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести
14:00
РФ перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека
13:51
Наталья Диденко
Умеренный дождь, туманы, а местами засуха: Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине в эти выходные
13:50
Эксклюзив
Мирослава Гонгадзе
Каждый год все меньше помнят о деле Георгия, за 21 год я добилась частичного правосудия, - Мирослава Гонгадзе
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV