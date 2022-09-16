Оккупанты в Херсоне обречены, - военный эксперт Рябых

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Противник будет пытаться организовать поставки на правый берег Днепра. Однако из-за географического положения и неправильного решения врага об их усилении российская группировка войск на правом берегу Днепра просто обречена на поражение. Усиливая войска на этом направлении у россиян просто нет другого выхода, как сдаться или потерпеть поражение, поскольку нет серьезной логистической поддержки", - пояснил Рябых.

Эксперт убежден, что россияне загнали себя в западню, увеличив численность войск на правом берегу Днепра.

"Чем больше войск скапливается на одном направлении, тем больше их нужно обеспечивать. Возможно, если бы россияне сосредоточили возле Херсона меньшее количество войск, то логистика была бы более эффективна и действия этой группировки войск РФ тоже. Однако обеспечить 20 тыс. группировки войск в условиях полного огневого контроля территории со стороны ВСУ просто невозможно. – добавил он.

За сутки 15 сентября ВСУ уничтожили 5 складов с боекомплектами, 2 базы оккупантов и 1 штаб россиян на оккупированных территориях

В Херсоне около 11 часов 16 сентября раздался взрыв в здании апелляционного суда, где размещались так называемое правительство оккупантов и "военно-гражданская администрация" предателей

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