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Оккупанты в Горловке готовят новую волну мобилизации, а ВСУ отразили более 90 атак РФ, - Генштаб

15 мартa, 2023 среда
07:18
война с Россией

Оккупанты в Горловке Донецкой области получили распоряжение о проведении очередной волны мобилизации. Также враг сосредоточен на наступлении по Лиманскому, Бахмутскому, Авдеевскому, Марьинскому и Шахтерскому направлениям, однако ВСУ отразили более 90 атак

Об этом в утренней сводке 15 марта сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в Горловке, находящейся на территории временно оккупированной Донецкой области, около 90 военнослужащих армии РФ, находящиеся на лечении в медицинских учреждениях города, будут в ближайшее время направлены в город Урзуф для прохождения ВЛК на предмет определения пригодности к дальнейшему прохождению военной службы.

Параллельно с этим оккупанты в Горловке получили распоряжение о проведении очередной волны мобилизации в городе для пополнения состава подразделений, временно выведенных из зоны ведения боевых действий в связи с потерей боеспособности.

"Планируется мобилизовать около 500 человек из категорий, которые ранее получили бронь по причине ограниченной или полной непригодности к военной службе", - говорят в Генштабе.

За сутки Россия нанесла 40 авиационных и 12 ракетных ударов по территории Украины

В течение 14 марта противник нанес 40 авиационных, 12 ракетных ударов и произвел более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Один из ракетных ударов нанесен по городу Краматорск - повреждено трехэтажное жилое здание, есть погибшие и раненые среди местного населения. Еще один ракетный удар пришелся по городу Затока Одесской области - обломками ракеты повреждено одно из зданий детского учебного заведения "Золотая Рыбка". Жертв и утрат среди местного населения нет.

Также противник нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры населенного пункта Ивановка Херсонской области. Есть пострадавшие среди местного населения и поврежден как минимум один частный дом.

Вероятность дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

ВСУ отразили более 90 атак и поразили места развертывания ЗРК и ПВО врага

Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. С этой целью он сосредоточил усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям, украинские защитники отразили более 90 атак врага на указанных направлениях.

Авиация Сил обороны 14 марта нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов, 3 удара по местам развертывания ЗРК противника и 3 удара – по другим важным объектам оккупантов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава противника, 3 пункта управления подразделениями армии РФ и развернутую позицию ПВО противника.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В то же время враг продолжал инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

За прошедшие сутки враг обстрелял районы Архиповки, Михальчиной Слободы, Колоса и Елиного на Черниговщине; 9 населенных пунктов Сумской области: Украинское, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ромашково, Бачевск, Стариковое, Волфино, Грабовское и Порозок, а также 15 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Гранов, Глубокое, Красное и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник сохраняет свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски украинских подразделений на другие направления.

Также в течение предыдущих суток враг безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ.

Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы 4 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения в Харьковской области (Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Крахмальное); 7 населенных пунктов Луганской области: Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка, Золотаровка и Краснопоповка. Также под огневое влияние попали Спорное и Федоровка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Василовка.

Вражеским обстрелам подверглись 15 населенных пунктов Донецкой области вблизи линии столкновения. Среди них – Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Константиновка.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново, Северное, Первомайское, Новомихайловка, Победа и Водяное Донецкой области.

Вражеским обстрелам подверглись районы 16 населенных пунктов Донецкой области: Бердичи, Каменка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Красногоровка, Невельское, Марьинка, Георгиевка, Угледар, Парасковеевка, Очеретино, Орловка, Победа, Пречистовка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник вел оборонительные действия.

Обстрелам подверглись 17 населенных пунктов Запорожской области, вблизи которых ведутся боевые действия. В частности, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Степногорск.

Огненное влияние испытали также Пригородное Днепропетровской области; Очаков – Николаевской, а также 20 населенных пунктов Херсонской области. Среди них – Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Веселое, Ивановка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское и Херсон.

  • Ранее сообщалось, что в пгт Ялта, что в Донецкой области, на территории прибрежных турбаз и пансионатов в течение последних суток кафиры разместили дополнительно тысячу военных , сейчас там оборудуют заграждения и окопы.
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