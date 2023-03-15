Оккупанты в Горловке готовят новую волну мобилизации, а ВСУ отразили более 90 атак РФ, - Генштаб
Оккупанты в Горловке Донецкой области получили распоряжение о проведении очередной волны мобилизации. Также враг сосредоточен на наступлении по Лиманскому, Бахмутскому, Авдеевскому, Марьинскому и Шахтерскому направлениям, однако ВСУ отразили более 90 атак
Об этом в утренней сводке 15 марта сообщает Генштаб ВСУ.
Отмечается, что в Горловке, находящейся на территории временно оккупированной Донецкой области, около 90 военнослужащих армии РФ, находящиеся на лечении в медицинских учреждениях города, будут в ближайшее время направлены в город Урзуф для прохождения ВЛК на предмет определения пригодности к дальнейшему прохождению военной службы.
Параллельно с этим оккупанты в Горловке получили распоряжение о проведении очередной волны мобилизации в городе для пополнения состава подразделений, временно выведенных из зоны ведения боевых действий в связи с потерей боеспособности.
"Планируется мобилизовать около 500 человек из категорий, которые ранее получили бронь по причине ограниченной или полной непригодности к военной службе", - говорят в Генштабе.
За сутки Россия нанесла 40 авиационных и 12 ракетных ударов по территории Украины
В течение 14 марта противник нанес 40 авиационных, 12 ракетных ударов и произвел более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Один из ракетных ударов нанесен по городу Краматорск - повреждено трехэтажное жилое здание, есть погибшие и раненые среди местного населения. Еще один ракетный удар пришелся по городу Затока Одесской области - обломками ракеты повреждено одно из зданий детского учебного заведения "Золотая Рыбка". Жертв и утрат среди местного населения нет.
Также противник нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры населенного пункта Ивановка Херсонской области. Есть пострадавшие среди местного населения и поврежден как минимум один частный дом.
Вероятность дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.
ВСУ отразили более 90 атак и поразили места развертывания ЗРК и ПВО врага
Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. С этой целью он сосредоточил усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
Благодаря профессиональным и слаженным действиям, украинские защитники отразили более 90 атак врага на указанных направлениях.
Авиация Сил обороны 14 марта нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов, 3 удара по местам развертывания ЗРК противника и 3 удара – по другим важным объектам оккупантов.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава противника, 3 пункта управления подразделениями армии РФ и развернутую позицию ПВО противника.
Ситуация по направлениям
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В то же время враг продолжал инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.
За прошедшие сутки враг обстрелял районы Архиповки, Михальчиной Слободы, Колоса и Елиного на Черниговщине; 9 населенных пунктов Сумской области: Украинское, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ромашково, Бачевск, Стариковое, Волфино, Грабовское и Порозок, а также 15 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Гранов, Глубокое, Красное и Бологовка.
На Купянском и Лиманском направлениях противник сохраняет свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски украинских подразделений на другие направления.
Также в течение предыдущих суток враг безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ.
Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы 4 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения в Харьковской области (Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Крахмальное); 7 населенных пунктов Луганской области: Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка, Золотаровка и Краснопоповка. Также под огневое влияние попали Спорное и Федоровка в Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Василовка.
Вражеским обстрелам подверглись 15 населенных пунктов Донецкой области вблизи линии столкновения. Среди них – Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Константиновка.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново, Северное, Первомайское, Новомихайловка, Победа и Водяное Донецкой области.
Вражеским обстрелам подверглись районы 16 населенных пунктов Донецкой области: Бердичи, Каменка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Красногоровка, Невельское, Марьинка, Георгиевка, Угледар, Парасковеевка, Очеретино, Орловка, Победа, Пречистовка и Нескучное.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник вел оборонительные действия.
Обстрелам подверглись 17 населенных пунктов Запорожской области, вблизи которых ведутся боевые действия. В частности, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Степногорск.
Огненное влияние испытали также Пригородное Днепропетровской области; Очаков – Николаевской, а также 20 населенных пунктов Херсонской области. Среди них – Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Веселое, Ивановка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское и Херсон.
- Ранее сообщалось, что в пгт Ялта, что в Донецкой области, на территории прибрежных турбаз и пансионатов в течение последних суток кафиры разместили дополнительно тысячу военных , сейчас там оборудуют заграждения и окопы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.08
Покупка 38.08Продажа 38.85
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.08
- Актуальное
- Важное