Об этом информирует городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"Российские захватчики продолжают издеваться над жителями оккупированных территорий, вводя новые ограничения для тех, кто отказывается получать паспорт РФ. Видимо, из-за недостаточных темпов паспортизации на захваченных территориях захватчики получают выговоры от своего преступного руководства. Поэтому оккупанты продолжают давить на население всеми средствами, прибегая к открытому террору и шантажу", - заявил мэр.

Сообщается, что по поручению оккупационной администрации, захваченные аптеки, оставшиеся в городе, отказываются выдавать гражданам без российского паспорта жизненно необходимые лекарства - прежде всего инсулин, некоторые медикаменты для щитовидной железы и т.д.

"Это именно те категории льготных лекарств, которые граждане Украины вправе получать полностью бесплатно, ведь от их применения зависит жизнь пациентов", - объясняет Орлов.

В то же время с 1 сентября в Энергодаре рашисты хотят запретить оказывать медицинскую помощь без наличия паспорта России.

"Уже сейчас людям, не имеющим "бумажки" РФ, могут отказать в госпитализации или в предоставлении медицинских услуг. То есть захватчики пользуются уязвимым положением людей, чтобы заставить их получить паспорт своей "недостраны". Такие действия оккупантов противоречат не только всем возможным правовым нормам, юридическим статьям и конвенциям, но и всем принципам человечности и морали", - добавил городской голова.