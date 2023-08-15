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Оккупанты в Энергодаре запрещают выдавать жителям лекарства без российского паспорта, - мэр

15 августа, 2023 вторник
14:03
Война с Россией

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области рашисты запрещают выдавать жизненно необходимые лекарства жителям, не имеющим российского паспорта

Об этом информирует городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"Российские захватчики продолжают издеваться над жителями оккупированных территорий, вводя новые ограничения для тех, кто отказывается получать паспорт РФ. Видимо, из-за недостаточных темпов паспортизации на захваченных территориях захватчики получают выговоры от своего преступного руководства. Поэтому оккупанты продолжают давить на население всеми средствами, прибегая к открытому террору и шантажу", - заявил мэр.

Сообщается, что по поручению оккупационной администрации, захваченные аптеки, оставшиеся в городе, отказываются выдавать гражданам без российского паспорта жизненно необходимые лекарства - прежде всего инсулин, некоторые медикаменты для щитовидной железы и т.д.

"Это именно те категории льготных лекарств, которые граждане Украины вправе получать полностью бесплатно, ведь от их применения зависит жизнь пациентов", - объясняет Орлов.

В то же время с 1 сентября в Энергодаре рашисты хотят запретить оказывать медицинскую помощь без наличия паспорта России.

"Уже сейчас людям, не имеющим "бумажки" РФ, могут отказать в госпитализации или в предоставлении медицинских услуг. То есть захватчики пользуются уязвимым положением людей, чтобы заставить их получить паспорт своей "недостраны". Такие действия оккупантов противоречат не только всем возможным правовым нормам, юридическим статьям и конвенциям, но и всем принципам человечности и морали", - добавил городской голова.

  • Также мэр Энергодара заявлял, что людям, не получившим российский паспорт, передвигаться по городу очень опасно. Не говоря о поездках за город или на другие оккупированные территории.
  • На временно оккупированной территории Запорожской области в случае отказа давать рашистам лекарства с содержанием наркотических веществ, работники аптек получают угрозы, писали в ЦНС.
  • 4 августа Генштаб ВСУ сообщал, что в оккупированном Мелитополе активно используют мобильные крематории. Местные жалуются на постоянную трупную вонь в городе, особенно ночью.
  • 5 августа стало известно, что на временно захваченных территориях Украины оккупанты оказывают медицинскую помощь только при наличии российского паспорта. В то же время большинство больниц переделали под военные госпитали, где предпочтение в лечении отдают захватчикам.
оккупированные территории
Запорожская область
Энергодар
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