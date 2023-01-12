Оккупанты в Энергодаре расселяют по квартирам местных жителей российских энергетиков, - ЦНС
Во временно оккупированном Энергодаре россияне занимают квартиры местных жителей, чтобы там разместить энергетиков с российских АЭС
Об этом сообщает Центр национального сопротивления .
"Это необходимо оккупантам, чтобы заменить работников Запорожской АЭС, которые отказываются подписывать договоры с захватчиками и дальше продолжают выполнять свои обязанности в рамках украинского законодательства", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что незаконные командировки в Энергодар работников АЭС с территории РФ проходят системно.
- По данным Генштаба ВСУ, около 3 тыс. работников ЗАЭС получили "российские паспорта" из-за давления захватчиков, а в Белгородской области в кампанию по набору в войска терробороны привлекли полицию.
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