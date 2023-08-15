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Оккупанты в Энергодаре похитили еще одного работника Запорожской АЭС

15 августа, 2023 вторник
15:48
Война с Россией ЗАЭС

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области россияне похитили еще одного работника Запорожской атомной электростанции. Захватчики почти месяц держат его в плену, связи с мужчиной нет

Об этом сообщают в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что похищение работника ЗАЭС произошло около месяца назад, 18 июля 2023 года. Им оказался 60-летний Сергей Спартесный. На атомной станции он работал начальником смены турбинного отделения эксплуатационного подразделения.

В Энергоатоме добавили, что вооруженные российские военные пришли домой к мужчине и забрали его в местное оккупационное отделение полиции. Ранее в доме работника ЗАЭС не раз проводились обыски, россияне постоянно проверяли его компьютер, телефон и социальные сети.

Все это время сотрудник ЗАЭС находится в полиции, о его состоянии до сих пор нет никакой информации. Также россияне не сообщают об обвинениях, которые мужчине выдвигают оккупанты. Связи со Спартесным нет.

В Энергоатоме призвали мировое сообщество приложить максимальные усилия и принять все возможные меры по освобождению всех работников ЗАЭС, которых держат в плену российские террористы просто за то, что они украинцы.

Окупанти в Енергодарі викрали ще одного працівника Запорізької АЕС

Фото: Энергоатом

Россия похищает работников ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

Центр нацсопротивления в апреле 2023 года сообщал , что во временно оккупированном Энергодаре россияне похищают сотрудников Запорожской АЭС для "профилактических бесед" в застенках, чтобы заставить их сотрудничать.

Там отмечали, что враг создал "карманный" профсоюз, к которому принудительно должны присоединиться все работники станции, а для вступления необходимо получить паспорт врага. Всех несогласных вывозят и пытают. Особое внимание захватчики уделяют тем, кто не заключил договор с Росатомом.

Через несколько дней стало известно, что рашисты в масках похитили и вывезли четырех работников Запорожской атомной электростанции в неизвестное место.

16 мая сообщалось, что российские оккупанты запретили атомщикам общаться между собой. В Энергоатоме отмечалось, что перед рабочей сменой они внимательно и тщательно проверяют атомщиков на входе, позволяя им проходить на рабочие места исключительно по эстакаде. "Под строгим табу и любые перемещения по территории ЗАЭС, кроме тех, которые местные полицаи четко определили. Выходить не только за пределы станции, но и просто на улицу – строго запрещено. Находясь на работе, работники теперь имеют право смотреть только прямо перед собой. Потому что поворачивать голову, и даже просто взглянуть в сторону – строго запрещено", - отмечали в Энергоатоме.

28 июля стало известно , что российские оккупанты еще месяц назад, 23 июня 2023 года, похитили еще одного работника Запорожской АЭС Сергея Потинга. В плену мужчина регулярно подвергается пыткам и физическому насилию.

Украина
Россия
оккупированные территории
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
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