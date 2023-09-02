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Обновлено

В течение суток оккупанты потеряли на войне 570 солдат, 12 танков и средство ПВО, - Генштаб

2 сентября, 2023 суббота
07:52
Война с Россией

За сутки войны в Украине, 1 августа, российская армия потеряла еще 570 своих военнослужащих, 12 танков и одно средство ПВО. На фронте между тем произошло 45 боевых столкновений

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.09.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 264 060 (+570) человек
  • танков ‒ 4471 (+12)
  • боевых бронированных машин ‒ 8637 (+24)
  • артиллерийских систем – 5560 (+30)
  • РСЗО – 736 (+1)
  • средств ПВО ‒ 501 (+1)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4433 (+12)
  • крылатых ракет ‒ 1447 (+2)
  • кораблей /катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8043 (+34)
  • специальной техники ‒ 835 (+4)

Данные уточняются.

В Донецкой области оккупанты заставляют школьников учиться по программе РФ

По данным Генерального штаба ВСУ, во временно оккупированной Волновахе Донецкой области представители оккупационных властей проводят агитацию среди населения для принудительного вовлечения детей в образовательный процесс в школах по программе РФ и голосование за кандидатов от партии "Единая Россия"

Так, в период за 15 по 30 августа в семьи, отказавшиеся отдавать детей в учебные заведения, посещали представители районных отделов образования в сопровождении российской ФСБ.

Оккупанты проводили профилактические беседы по соблюдению норм российского законодательства об обязательном получении среднего образования. На родителей составляют протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Также сообщается, что в случае составления трех таких протоколов они будут лишены родительских прав, а детей передадут под опеку социальных служб детским домам на территории России.

За сутки Силы обороны поразили 4 района скопления живой силы и техники россиян

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 пункта управления, 3 состава боеприпасов и 1 радиолокационную станцию противника.

На фронте произошло 45 боеприкосновений. Ситуация по направлениям

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, это, в частности, Гута-Студенецкая, Карповичи Черниговской области, Чернацкое, Сосновка, Бояро-Лежачи, Кондратовка, Турья, Поповка Сумской области Волчанск, Охримовка, Малая Волча, Варваровка Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Новоселовском районе Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Каменка, Красное Первое, Двуречная, Купянск, Котляровка и Новосергеевка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Северск, Спорное, Выемка, Федоровка и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел бесполезные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Ступочков, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Дилиевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Северной Донецкой области. Враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Галицыновка, Мемрик Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Курахово, Победа, Константиновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Угледар, Золотая Нива, Благодатное, Ровнополь, Новоселка и Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Малиновки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Ольговское, Гуляйпольское, Красная Криница, Роботино, Щербаки, Степное Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от вражеских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Дудчаны, Берислав, Тягинка, Херсон, Огромное и Ольга Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Россияне нанесли 4 ракетных и 39 авиационных ударов по Украине

За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

  • В течение суток 31 августа украинские защитники продолжали успешно вести наступательные действия в Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах.
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