Оккупанты в Донецкой области применили запрещенные фосфорные боеприпасы, - пресс-секретарь Донецкой ОВА

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"По поселку Красногоровка Очеретинской громады был нанесен удар фосфорными боеприпасами. В Угледаре был обстрелян эвакуационный автомобиль. По предварительной информации один человек погиб, один ранен", - отметила Игнатченко.

Также пресс-секретарь Донецкой ОВА добавила, что в Донецкой области ситуация стабильно напряженная. В последние дни ситуация обострилась. Враг наращивает мощь обстрелов. Под массированные обстрелы, авиаудары, ракетные удары, артиллерийские системы залпового огня попадают не только населенные пункты вдоль линии столкновения в прифронтовой зоне, уже попадают находящиеся на расстоянии населенные пункты.

"На днях были атакованы Краматорск, Дружковка, Константиновка. В Бахмуте есть погибшие и раненые люди. Вчера погибли четыре человека, сегодня есть информация о трех погибших. Серьезные обстрелы Очеретинской громады и Очеретино, там констатировали смерть двух гражданских женщин. Ситуация сложная, горячая , но украинские военные остаются на своих позициях и удерживают каждый клочок земли. Враг не достигает стратегической и тактической цели", - подытожила Игнатченко.

В Донецкой области 4 мая оккупанты из "градов", "ураганов", танков и "Точки-У" обстреляли 35 гражданских объектов в 12 населенных пунктах

За минувшие сутки в Донецкой области и Луганской области ВСУ отбили девять атак врага, уничтожили 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобиля, шесть автомобилей и одну единицу специальной инженерной техники противника

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