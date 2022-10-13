Оккупанты в Донецкой области получают распоряжение о временном прекращении наступления, - Генштаб ВСУ
Вражеские подразделения в Донецкой области начали получать распоряжения о временном прекращении наступательных действий
Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"На отдельных направлениях боевых действий, в частности, в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий", - говорится в сообщении.
Основная причина - крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства из числа мобилизованных и невыполнение боевых приказов, отмечают в Генштабе.
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