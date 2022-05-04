Оккупанты в Донецкой области обстреляли Авдеевский коксохимический завод и Марьинку, круглосуточно обстреливают район Новомихайловки
Россия продолжает обстреливать центр Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в Телеграмм.
"Россияне продолжают стрелять по гражданским объектам в центре области. Сегодня утром под ударом Авдеевская и Марьинская общины", – написал он.
Захватчики обстреляли минометами Авдеевский коксохимический завод. Повреждено одно здание, данных о жертвах на данный момент нет.
Из-за ночного обстрела по Авдеевке повреждены жилой дом и школа.
"Марьинку россияне обстреляли ночью зажигательными снарядами – есть очаги возгорания в частном секторе. Почти круглосуточно продолжаются обстрелы в районе Новомихайловки. Несмотря на все, специалистам удалось восстановить линию электропередач на Красногоровке", – указал Кириленко.
Он призвал всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, покинуть область.
Напомним, на Донецком направлении воины батальона "Сармат" отразили наступление оккупантов.
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