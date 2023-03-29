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Главная война с Россией Оккупанты в Донецкой области массово отказываются выполнять задачи командования, а ВСУ отразили 57 атак россиян, - Генштаб

Оккупанты в Донецкой области массово отказываются выполнять задачи командования, а ВСУ отразили 57 атак россиян, - Генштаб

29 мартa, 2023 среда
08:58
война с Россией

В Генштабе рассказали, что оккупанты массово отказываются выполнять приказы командования - так, 23 марта, за невыполнение боевого задания в Макеевку было обезоружено и отправлено 70 российских военных

Об этом говорится в строительстве за 29 марта.

Отмечается, что это были оккупанты из подразделений добровольческих формирований "Невский" и "Ветераны".

Подобный случай произошел 25 марта, выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующий на Авдеевском направлении.

Также противник продолжает использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий в собственных целях.

"Местная больница Беловодска Луганской области была обустроена под военный госпиталь на 200 койкомест. Сейчас в медицинском заведении лечат оккупантов, которые имеют легкие ранения. В то же время все гражданские люди "выписаны", - сообщает Генштаб.

ВСУ сбили вражеские дроны "Орлан-10" и "ZALA"

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.

В то же время, наши защитники сбили вражеские БпЛА "Орлан-10" и "ZALA".

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс, а также состав боеприпасов.

Враг нанес 18 авиа- и 3 ракетных ударов по территории Украины

Россияне также совершили 50 обстрелов с РСЗО,

Сообщается, что 28 марта в результате ракетного удара по инфраструктуре города Богодухов Харьковской области пострадали гражданские люди, повреждены частные дома.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности. За прошедшие сутки подразделениями Сил обороны Украины было отражено 57 атак противника на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. На территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений территориальных войск вооруженных сил РФ. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Кучеровка, Белополье, Волфине Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Комиссарово, Устиновка, Ольхуватка.

В других направлениях ситуация такова:

  • На Купянском и Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Белогоровка, Верхнекамянское и Берестовое. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Кутьковка, Двухлетняя, Западное, Ольшана, Кисловка и Берестово Харьковской области; Новоселовское, Невское, Кузьмино, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Спорное Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут. Однако наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Предтечино и Озаряновка Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Шумы и Майорск.
  • На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Степное, Первомайское и Марьинка, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов. В частности, под огонь оккупантов попали Новокалиново, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Марьинка, Победа, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону действия. Совершил обстрелы населенных пунктов Новоселка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Антоновка и Херсон.

ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили более 172 тыс. российских военных

военные силы Украины
Донетчина
оккупированные территории
Макеевка
потери окуппантов
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