Оккупанты в ближайшее время готовятся запустить масштабную информационно-психологическую операцию, - Резников
Таким образом они хотят сломить сопротивление украинского народа и украинской армии
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в своем обращении, передает "Еспресо.Запад".
"Уважаемые украинцы! 128 часов обороны. По имеющимся данным, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии", - отметил министр.
По его словам, сначала они планируют устроить перебои связи, после чего будут массированно вбрасывать фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство вроде бы согласилось на капитуляцию. А в "подтверждение" этого фейка будут распространяться будто бы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики.
"Это ложь. Не дождутся! Никакой капитуляции не будет! Только победа! Предупредите всех, кого сможете. Многие, кто рассчитывал взять Киев за 2-3 суток, уже в аду. Крепко держим оружие! Продолжаем сопротивление! Слава Украине!", - подчеркнул Резников.
- В Сеть выложили данные 120 тысяч военных РФ, воюющих в Украине.
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