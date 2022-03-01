Оккупанты в ближайшее время готовятся запустить масштабную информационно-психологическую операцию, - Резников

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в своем обращении, передает "Еспресо.Запад".



"Уважаемые украинцы! 128 часов обороны. По имеющимся данным, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии", - отметил министр.



По его словам, сначала они планируют устроить перебои связи, после чего будут массированно вбрасывать фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство вроде бы согласилось на капитуляцию. А в "подтверждение" этого фейка будут распространяться будто бы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики.



"Это ложь. Не дождутся! Никакой капитуляции не будет! Только победа! Предупредите всех, кого сможете. Многие, кто рассчитывал взять Киев за 2-3 суток, уже в аду. Крепко держим оружие! Продолжаем сопротивление! Слава Украине!", - подчеркнул Резников.

В Сеть выложили данные 120 тысяч военных РФ, воюющих в Украине.