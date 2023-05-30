Об этом в утреннем своде 30 мая отчитывается Генштаб ВСУ.

"Противник усилил контрразведывательные меры во временно захваченном Скадовском районе Херсонской области", - говорится в сообщении.

Так, оккупанты осуществляют массовые рейды по домам и квартирам местных жителей. Проверка личных документов и мобильных устройств.

Таким образом, захватчики пытаются запугать местное население и выявить тех, кто помогает Силам обороны Украины.

За сутки Россия нанесла 62 авиаудара и совершила 54 обстрела из РСЗО по Украине

Сегодня ночью, 30 мая, враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется.

В свою очередь за прошедшие сутки РФ нанесла два массированных ракетно-авиационных удара по территории Украины.

Вчера ночью противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БПЛА Shahed-136/131. Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 36 из 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 30 из 38 ударных БПЛА Shahed.

Сегодня россияне применили крылатые и баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры города Киева. Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины 11 из 11 ракет были уничтожены.

Всего за прошедшие сутки армия РФ нанесла 62 авиационных удара и произвела 54 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома и другая инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Украинские силы обороны отразили 27 вражеских атак за прошедшие сутки, ситуация по направлениям

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 27 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

За прошедшие сутки нанес авиационный удар в районе Милового Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Екатериновка, Шевченково, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Стрелечья, Глубокое, Мороховец, Терновая, Избицкое, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеновка, Тихое, Волчанские Хутора, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Землянки, Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник в течение прошлых суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Крахмального Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки - Луганской.

Нанес авиационный удар в районе Стельмаховки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Дворичная, Западное, Масютовка, Петропавловка, Кучеровка, Кисловка, Глушковка, Берестовое и Богуславка Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки российские солдаты наступательных действий не проводили.

Нанесли ракетный удар в районе Лимана и авиационных ударов в районах Белогоровка Луганской области; Северск и Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Торецка Донецкой области.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Краматорск, Тихоновка, Орехово-Василовка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении войска РФ наступательных действий не проводили

Нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили 12 атак противника в районе города Марьинка.

Враг нанес авиационный удар в районе Георгиевки. В то же время вражеским обстрелам подверглись Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Угледара и Пречистовки.

Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия.

Нанесли авиационные удары в районах Гуляйполе и Малая Токмачка Запорожской области.

Совершили обстрелы населенных пунктов Времовка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степногорск Запорожской области; Качкаровка, Милово, Казацкое, Бургунка, Львове, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

ВСУ уничтожили 4 разведывательных дрона, поразили 3 важные цели и районы сосредоточения вооружения и техники оккупантов

Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и еще 3 важные цели противника.

Также были уничтожены 4 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.