Оккупанты уже украли украинскую воду на почти 620 миллионов гривен, – Госэкоинспекция
Российские оккупанты захватили все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала и с тех пор незаконно отобрали у Украины воды на 620 миллионов гривен
Об этом сообщает Госэкоинспекция.
Сооружения Северо-Крымского канала регулировали водоснабжение воды из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр до полуострова Крым. Отмечается, что враг 27 февраля разрушил временную плотину.
Также кафиры уничтожили автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала. Сейчас Россия производит водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр. Отмечается, что пропускная мощность гидросооружения – 50 кубометров в секунду.
"Страна агрессор нанесла Украине ущерб более чем на 32 миллиона 628 тысяч гривен в сутки. Так что россияне украли уже воды на 630 миллионов гривен", – добавляют в сообщении.
- Напомним, в России заявили, что пока спаслись от дефолта и сделали операцию по выплате части госдолга.
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