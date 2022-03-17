Оккупанты уже украли украинскую воду на почти 620 миллионов гривен, – Госэкоинспекция

Об этом сообщает Госэкоинспекция.



Сооружения Северо-Крымского канала регулировали водоснабжение воды из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр до полуострова Крым. Отмечается, что враг 27 февраля разрушил временную плотину.



Также кафиры уничтожили автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала. Сейчас Россия производит водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр. Отмечается, что пропускная мощность гидросооружения – 50 кубометров в секунду.



"Страна агрессор нанесла Украине ущерб более чем на 32 миллиона 628 тысяч гривен в сутки. Так что россияне украли уже воды на 630 миллионов гривен", – добавляют в сообщении.

Напомним, в России заявили, что пока спаслись от дефолта и сделали операцию по выплате части госдолга.