Оккупанты уже третьи сутки пытаются наступать в сторону Новоегоровки на Луганщине
Российская армия уже третьи сутки продолжают атаковать позиции ВСУ возле Новогоровки Луганской области, однако успеха не имеют. Также они активизировались в районе Белогоровки
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
"Уже трое суток враг почти непрерывно пытается двигаться в сторону Новоегоровки. Также они активизировались в районе Белогоровки", - говорится в сообщении.
Украинские защитники отражают все эти попытки противника, наносят ему потери в личном составе и технике. Однако россияне не останавливают давление на этом участке фронта.
- Британская разведка заявила , что в течение следующих двух месяцев российская армия, вероятно, планирует увеличить интенсивность своего наступления в направлении Купянск-Лиман.
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