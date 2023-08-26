Оккупанты уже третьи сутки пытаются наступать в сторону Новоегоровки на Луганщине

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Уже трое суток враг почти непрерывно пытается двигаться в сторону Новоегоровки. Также они активизировались в районе Белогоровки", - говорится в сообщении.

Украинские защитники отражают все эти попытки противника, наносят ему потери в личном составе и технике. Однако россияне не останавливают давление на этом участке фронта.