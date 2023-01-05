Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Вторая волна наступления со стороны России достаточно очевидна, сейчас россияне существенно к этому готовятся. Россияне хотят сделать наступление благодаря мобилизованным, они из них уже сформировали подразделения и часть мобилизованных уже подготовили. Военное руководство РФ не собирается воевать профессиональными солдатами или офицерами. Им подходит стратегия воевать слабоумными существами, которыми можно заваливать фронт", - подчеркнул Жорин.

По его словам, скорее всего враг попытается увеличить линию фронта, открыв новый участок.

"Для попытки наступления оккупанты могут рассматривать Харьковщину, Сумщину и Киевщину. Россияне уже готовятся и к следующей волне мобилизации, чтобы быстрее восстановиться, чем в прошлый раз. Захватчики до сих пор рассматривают несколько сценариев, где именно начать наступление", - отметил Жорин.

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