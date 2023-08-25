Оккупанты уже понимают нецелесообразность своих военных объектов в Крыму, - Гуменюк
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что российские оккупанты в Крыму уже поняли, что вся их военная инфраструктура на полуострове будет уничтожена
Об этом она сообщила в эфире телеканала "Эспрессо"
"Сейчас говорить много об удачных действиях ГУР МО Украины очень опасно. Лучше подождать больше информации от нашей разведки. Тем не менее, хочу подчеркнуть, что основной посыл о том, что мы будем в Крыму до августа выполнен. Сейчас важно осознавать, что у российских войск на на полуострове Крым появилось понимание нецелесообразности тех сооружений, которые они так долго строили. Также им стало понятно, что их система ПВО в Крыму не такая надежная, а дырявая", - пояснила Гуменюк.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины подчеркнула, что удачная операция ГУР в Крыму навела страх у оккупантов
"После удачной спецоперации ГУР у оккупантов пока не сформировано общественное мнение относительно этих событий. Они перепуганы. Больше никаких смайликов в своих чатах они не постятся", - добавила она.
- Во временно оккупированном Крыму в среду, 23 августа, раздались взрывы. Прилет был по военному объекту на мысе Тарханкут, уничтожившем российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о способности Сил обороны поразить противника в любой точке оккупированного Крыма
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