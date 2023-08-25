Оккупанты уже понимают нецелесообразность своих военных объектов в Крыму, - Гуменюк

Об этом она сообщила в эфире телеканала "Эспрессо"

"Сейчас говорить много об удачных действиях ГУР МО Украины очень опасно. Лучше подождать больше информации от нашей разведки. Тем не менее, хочу подчеркнуть, что основной посыл о том, что мы будем в Крыму до августа выполнен. Сейчас важно осознавать, что у российских войск на на полуострове Крым появилось понимание нецелесообразности тех сооружений, которые они так долго строили. Также им стало понятно, что их система ПВО в Крыму не такая надежная, а дырявая", - пояснила Гуменюк.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины подчеркнула, что удачная операция ГУР в Крыму навела страх у оккупантов

"После удачной спецоперации ГУР у оккупантов пока не сформировано общественное мнение относительно этих событий. Они перепуганы. Больше никаких смайликов в своих чатах они не постятся", - добавила она.