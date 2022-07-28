Оккупанты уже не могут перемещать военные грузы по Антоновскому мосту, - председатель Херсонского облсовета Самойленко
Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко рассказал, что проезд по Антоновскому мосту невозможен
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Оккупанты уже не могут перемещать военные грузы по Антоновскому мосту. Местные жители тоже не могут переезжать. Люди с пониманием относятся к тому, что двигаться трудно. Есть неудобства, но они угасают на фоне того, что все в ожидании ВСУ и освобождения Херсона и Херсонщины. Единственный путь по которому можно переезжать по Днепру - это плотина Каховской ГЭС", - подчеркнул Самойленко.
- Ночью на 27 июля в соцсетях появилась информация о возможных новых ударах ВСУ по Антоновскому мосту .
- Украинские военные подтвердили удары по Антоновскому мосту Херсонской области. оккупанты говорят о полном ограничении движения по мосту
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.06
Покупка 39.06Продажа 40.04
-
EUR
Покупка 39.3Продажа 40.56
- Актуальное
- Важное