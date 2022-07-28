Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Оккупанты уже не могут перемещать военные грузы по Антоновскому мосту. Местные жители тоже не могут переезжать. Люди с пониманием относятся к тому, что двигаться трудно. Есть неудобства, но они угасают на фоне того, что все в ожидании ВСУ и освобождения Херсона и Херсонщины. Единственный путь по которому можно переезжать по Днепру - это плотина Каховской ГЭС", - подчеркнул Самойленко.

Ночью на 27 июля в соцсетях появилась информация о возможных новых ударах ВСУ по Антоновскому мосту .

Украинские военные подтвердили удары по Антоновскому мосту Херсонской области. оккупанты говорят о полном ограничении движения по мосту

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