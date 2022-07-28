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Главная война с Россией Оккупанты уже не могут перемещать военные грузы по Антоновскому мосту, - председатель Херсонского облсовета Самойленко
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Оккупанты уже не могут перемещать военные грузы по Антоновскому мосту, - председатель Херсонского облсовета Самойленко

28 июля, 2022 четверг
15:53
война с Россией

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко рассказал, что проезд по Антоновскому мосту невозможен

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Оккупанты уже не могут перемещать военные грузы по Антоновскому мосту. Местные жители тоже не могут переезжать. Люди с пониманием относятся к тому, что двигаться трудно. Есть неудобства, но они угасают на фоне того, что все в ожидании ВСУ и освобождения Херсона и Херсонщины. Единственный путь по которому можно переезжать по Днепру - это плотина Каховской ГЭС", - подчеркнул Самойленко.

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