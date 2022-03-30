Оккупанты уже начали насиловать несовершеннолетних и есть собак: СБУ перехватила разговор российского военного
В СБУ оказались новые перехваты телефонных разговоров военных РФ, показывающих их зверства. Окупанты деградируют с каждым днем войны, ведь уже начали насиловать несовершеннолетних и есть собак
Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины.
"Вот как этот захватчик, веселящий свою жену, рассказывая, что "…здесь три танкиста взяли и изнасиловали 16-летнюю девочку…". И, как понятно из разговора, его жену это изрядно развеселило", – говорится в сообщении.
Другой оккупант рассказал отцу, что они уже начали есть собак: "... позавчера алабая захреначили". И на удивленное отчество: "Что собак едите что-нибудь? Вам что есть совсем нечего?", спокойно отвечает, что сухпайки есть, но ведь им мяса хочется.
В СБУ подчеркивают, что так выглядит армия, которой вместо четких военных задач ставят бессмысленные цели типа "денацификация".
- Напомним, россиянин, служивший в российских вооруженных силах, записал видеообращение к своим сослуживцам, в котором призывает их отказываться ехать в Украину и выполнять преступные приказы.
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