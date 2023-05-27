Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"На Луганщине даже оккупанты и коллаборанты уже официально утверждают, что с водой огромная проблема. За год они не смогли ничего сделать для того, чтобы эту проблему как-то решить, несмотря на все обещания о "русском мире". В частности, "русский мир" "и смотрится так ужасно", - объясняет экс-глава ОВА.

Гайдай рассказал, что во временно оккупированный город Северодонецк, который фактически разрушен рашистами и ввергнут в антисанитарию, приезжают буряты с семьями и говорят, что в таких условиях им гораздо лучше, чем на родине.

"Я уверен, что в ближайшее время будет какой-то взрыв заболеваний, это тема, которую абсолютно не решают оккупанты", - добавил Гайдай.