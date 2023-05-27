Оккупанты уже год не могут решить проблемы с водой в Луганской области, в ближайшее время будет взрыв заболеваний, - экс-глава ОВА Гайдай
Бывший глава Луганской ОВ Сергей Гайдай заявил, что враг уже не скрывает проблемы с водой во временно купленном регионе, в ближайшее время будет взрыв заболеваний
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"На Луганщине даже оккупанты и коллаборанты уже официально утверждают, что с водой огромная проблема. За год они не смогли ничего сделать для того, чтобы эту проблему как-то решить, несмотря на все обещания о "русском мире". В частности, "русский мир" "и смотрится так ужасно", - объясняет экс-глава ОВА.
Гайдай рассказал, что во временно оккупированный город Северодонецк, который фактически разрушен рашистами и ввергнут в антисанитарию, приезжают буряты с семьями и говорят, что в таких условиях им гораздо лучше, чем на родине.
"Я уверен, что в ближайшее время будет какой-то взрыв заболеваний, это тема, которую абсолютно не решают оккупанты", - добавил Гайдай.
- Также экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что россияне на временно оккупированной территории запугивают и пытают партизан и местных жителей.
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