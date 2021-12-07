Оккупанты увеличивают количество артиллерии, танков и снайперов на Донбассе, - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.



Отмечается, что для дестабилизации ситуации на Донбассе командование российских оккупантов перебрасывает к линии столкновения самоходные артиллерийские установки калибра 122 мм, танки и боевые машины пехоты, нарушая тем самым договоренности об отводе тяжелого вооружения.



Также разведка сообщает о росте количества снайперских пар, готовых к нанесению человеческих потерь ВСУ, уничтожению элементов видеонаблюдения и провоцированию ответного огня.



Снайперы соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов, не вовлеченных в боевые задачи, участвуют в тренировочных сборах под руководством кадровых военных РФ.

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