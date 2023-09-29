Оккупанты увеличили количество авиаударов, однако снизили темп наземных атак, - ISW

Об этом пишет Институт изучения войны.

Отмечается, что российские и украинские официальные лица все чаще стали сообщать об уменьшении наземных атак со стороны РФ на Купянском и Лиманском направлениях. Это говорит о том, что украинские наступательные операции отвели российские войска от линии Купянск-Сватово-Кременная и значительно ухудшили наступательные усилия России.

Российская авиация стала активнее в Харьковской, Луганской и Херсонской областях и менее активно в западной части Запорожской области, где украинские войска ведут контрнаступление. На прошлой неделе российские войска активизировали авиаудары по правому берегу Херсонской области и по тыловым украинским наземным путям связи (ГНК) на Купянском направлении.

"Снижение активности российской авиации в Запорожской области серьезно не подорвало российскую оборону, однако, поскольку российские силы, похоже, увеличили использование ударных беспилотников против наступающих украинских сил, российские артиллерийские подразделения продолжают играть значительную роль в отражении украинских атак", - написали в ISW.