Об этом информирует в телеграмме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг продолжает обстрелы города Купянск и расположенных рядом с линией столкновения населенных пунктов Харьковщины", - пишет Синегубов.

8 декабря около 04:30 российские захватчики нанесли ракетный удар по Купянску. В результате разрушена стена административного здания, поврежден автомобиль, выбиты окна: "Ракета С-300 попала в землю под фундаментом админпомещения".

Окупать обстреливали город и вечером 7 декабря. В Купянске поврежден жилой дом, произошел пожар.

Также армия РФ гатила из С-300 вблизи поселка Печенеги Чугуевского района. В полях возникли пожары.

Сообщается, что во всех случаях среди населения никто не пострадал.

"Спасибо нашей ПВО, если бы не их профессиональные действия, последствия были бы гораздо больше", - подчеркнул глава области.

Кроме того, идет разминирование территорий Харьковщины. За сутки пиротехники изъяли и обезвредили 129 взрывоопасных предметов.

Напомним, всего за сутки 6 декабря войска РФ совершили 10 ракетных и 33 авиационных удара, а также 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От российских ракет пострадали жилые дома и другие гражданские объекты городов Краматорск, Кривой Рог, а также село Степное Запорожской области.

Вечером 7 декабря российский агрессор нанес удар по Харьковской области: обстрелял Печенеги.

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