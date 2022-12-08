Оккупанты утром ударили ракетами С-300 по Купянску: разрушена стена админздания, повреждены автомобили
Вечером 7 декабря и сегодняшним утром рашисты нанесли удар ракетами С-300 по городу Купянск Харьковской области. В результате повреждены админздание, авто и дом, было возгорание
Об этом информирует в телеграмме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Враг продолжает обстрелы города Купянск и расположенных рядом с линией столкновения населенных пунктов Харьковщины", - пишет Синегубов.
8 декабря около 04:30 российские захватчики нанесли ракетный удар по Купянску. В результате разрушена стена административного здания, поврежден автомобиль, выбиты окна: "Ракета С-300 попала в землю под фундаментом админпомещения".
Окупать обстреливали город и вечером 7 декабря. В Купянске поврежден жилой дом, произошел пожар.
Также армия РФ гатила из С-300 вблизи поселка Печенеги Чугуевского района. В полях возникли пожары.
Сообщается, что во всех случаях среди населения никто не пострадал.
"Спасибо нашей ПВО, если бы не их профессиональные действия, последствия были бы гораздо больше", - подчеркнул глава области.
Кроме того, идет разминирование территорий Харьковщины. За сутки пиротехники изъяли и обезвредили 129 взрывоопасных предметов.
- Напомним, всего за сутки 6 декабря войска РФ совершили 10 ракетных и 33 авиационных удара, а также 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От российских ракет пострадали жилые дома и другие гражданские объекты городов Краматорск, Кривой Рог, а также село Степное Запорожской области.
- Вечером 7 декабря российский агрессор нанес удар по Харьковской области: обстрелял Печенеги.
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