Оккупанты утром ударили по Веселому на Херсонщине: ранена женщина
Российские террористы в субботу, 29 июля, обстреляли село Веселое Херсонской области. В результате ракетного удара ранена 69-летняя женщина
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Российская армия утром обстреляла село Веселое. Оккупанты попали по жилым домам. От атаки пострадала 69-летняя женщина.
"Пострадавшую с минно-взрывной травмой, поражениями грудной клетки и конечностей доставили в больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь", - говорится в сообщении.
- Российские террористы в пятницу, 28 июля, нанесли ракетный удар по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре. От атаки пострадали 9 человек.
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