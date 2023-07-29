Оккупанты утром ударили по Веселому на Херсонщине: ранена женщина

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Российская армия утром обстреляла село Веселое. Оккупанты попали по жилым домам. От атаки пострадала 69-летняя женщина.

"Пострадавшую с минно-взрывной травмой, поражениями грудной клетки и конечностей доставили в больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь", - говорится в сообщении.